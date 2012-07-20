Здравствуйте. Нужно разработать 3d молекулу чтобы в конечном итоге она работала на всех устройствах и на всех современных браузерах. Картинка статичной молекулы тут http://b23.ru/ph0w Принцип ее работы должен заключаться в следующем: по умолчанию молекула совершает плавный поворот в одну ...