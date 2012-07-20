Организовать выгрузку заказов с сайта (1С-Битрикс) в 1С Предприятие, и загрузка статусов из 1С на сайта (обновление статусов заказов). Предоставляем доступ к админке сайта и teamviewer для 1С.
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Есть вывод позиций интернет магазина. Необходимо сделать фильтр по доп. свойствам. Поля в фильтре как здесь http://www.aeroflot.ru/cms/etp/news/active От вас стоимость и сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходима разработка 2 флеш роликов. Описание в файле док прикреплено к письму. От вас стоимость и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать 3d молекулу чтобы в конечном итоге она работала на всех устройствах и на всех современных браузерах. Картинка статичной молекулы тут http://b23.ru/ph0w Принцип ее работы должен заключаться в следующем: по умолчанию молекула совершает плавный поворот в одну ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад