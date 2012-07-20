Winkiller

Алексей Романов Winkiller

 
35 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Выгрузка заказов с сайта в 1С

    Организовать выгрузку заказов с сайта (1С-Битрикс) в 1С Предприятие, и загрузка статусов из 1С на сайта (обновление статусов заказов). Предоставляем доступ к админке сайта и teamviewer для 1С.

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash ролики

    Здравствуйте. Необходима разработка 2 флеш роликов. Описание в файле док прикреплено к письму. От вас стоимость и сроки.

    Flash
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Молекула на HTML5

    Здравствуйте. Нужно разработать 3d молекулу чтобы в конечном итоге она работала на всех устройствах и на всех современных браузерах. Картинка статичной молекулы тут http://b23.ru/ph0w Принцип ее работы должен заключаться в следующем: по умолчанию молекула совершает плавный поворот в одну ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад