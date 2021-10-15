Всем привет! На проектную или постоянную удалённую работу ищу фронтенд программиста со знанием HTML/JS/CSS. От вас: - умение верстать из Photoshop и Figma - умение работать с адаптивом, мобильной вёрсткой - понимание интеграции верстки с бэкендом - понимание (а лучше опыт) ...