Требуется реализовать хедлес решение для интернет магазина на shopify. Демо верстки [url=https://github.com/shpack-tech/labebe_preview/blob/master/readme.md]https://github.com/shpack-tech/labebe_preview/blob/master/readme.md[/url] Верстали сразу с прицелом на хедлес, оборачивали скрипты для интеграции. Основные требования: Локализация на трех языках - русский, английский, грузинский Интеграции: Нужно реализовать подключение оплат через unipay. При условии, ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
[b]PHP- backend разработчик[/b] Полная/частичная занятость, удаленная работа. На проектную работу требуется backend php разработчик. [b]Чем предстоит заниматься[/b]: [list][*]Разработка и доработка клиентских сайтов как на CMS, так и на PHP Framework;[*]Написание плагинов для CMS (в основном WordPress);[*]Разработка внутренних сервисов компании;[*]Поддержка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Привет! На проектную работу с последующим переходом в штат ищем UX/UI дизайнера. Требования: [list][*]Владение UX/UI; [*]Photoshop, Figma; [*]Умение быстро прототипировать “на коленке”: карандаш+блокнот, скетчинговые инструменты, блок схемы; [*]Понимание механики работы веб-сайтов, возможностей и ограничений HTML и популярных движков; [*]Понимание сценариев использования сайта; [*]Понимание ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет! На проектную работу ищу PHP бэкенд разработчика с уверенным знанием Wordpress. Плюсом будет опыт работы с другими популярными CMS. Требуемые навыки: PHP, SQL, AXAS, API Оплата по часам. Каждую задачу проекта оцениваем отдельно. Важно соблюдение рассчитанных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Всем привет! На проектную или постоянную удалённую работу ищу фронтенд программиста со знанием HTML/JS/CSS. От вас: - умение верстать из Photoshop и Figma - умение работать с адаптивом, мобильной вёрсткой - понимание интеграции верстки с бэкендом - понимание (а лучше опыт) ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт2 года назад