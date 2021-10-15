Zahvatao

Артем Zahvatao

 
40 летРоссия/Тула
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Headless магазин на Shopify

    Требуется реализовать хедлес решение для интернет магазина на shopify. Демо верстки [url=https://github.com/shpack-tech/labebe_preview/blob/master/readme.md]https://github.com/shpack-tech/labebe_preview/blob/master/readme.md[/url] Верстали сразу с прицелом на хедлес, оборачивали скрипты для интеграции. Основные требования: Локализация на трех языках - русский, английский, грузинский Интеграции: Нужно реализовать подключение оплат через unipay. При условии, ...

    Shopify
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • PHP- backend разработчик

    [b]PHP- backend разработчик[/b] Полная/частичная занятость, удаленная работа. На проектную работу требуется backend php разработчик. [b]Чем предстоит заниматься[/b]: [list][*]Разработка и доработка клиентских сайтов как на CMS, так и на PHP Framework;[*]Написание плагинов для CMS (в основном WordPress);[*]Разработка внутренних сервисов компании;[*]Поддержка ...

    PHPWordPressLaravelMySQLYiiSymfonyVue.js
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • UX/UI дизайнер

    Привет! На проектную работу с последующим переходом в штат ищем UX/UI дизайнера. Требования: [list][*]Владение UX/UI; [*]Photoshop, Figma; [*]Умение быстро прототипировать “на коленке”: карандаш+блокнот, скетчинговые инструменты, блок схемы; [*]Понимание механики работы веб-сайтов, возможностей и ограничений HTML и популярных движков; [*]Понимание сценариев использования сайта; [*]Понимание ...

    HTMLFigmaPhotoshop
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • PHP разработчик со знанием Wordpress

    Всем привет! На проектную работу ищу PHP бэкенд разработчика с уверенным знанием Wordpress. Плюсом будет опыт работы с другими популярными CMS. Требуемые навыки: PHP, SQL, AXAS, API Оплата по часам. Каждую задачу проекта оцениваем отдельно. Важно соблюдение рассчитанных ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Front-End разработчик на HTML/JS/CSS

    Всем привет! На проектную или постоянную удалённую работу ищу фронтенд программиста со знанием HTML/JS/CSS. От вас: - умение верстать из Photoshop и Figma - умение работать с адаптивом, мобильной вёрсткой - понимание интеграции верстки с бэкендом - понимание (а лучше опыт) ...

    WordPressHTMLCSSFigmaElementorPhotoshop
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    2 года назад