adede

Марина Русалева adede

 
57 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Составление смет к диплому, проекту

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то наберите мой номер или зайдите на мой сайт Http://www.god-verbena.ru

С уважением

Русалева Марина Геннадьевна

8-905-504-7161,

[email protected]

Отзывы заказчиков
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сметы для диплома
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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