Необходим класс, который будет использоваться в приложении под андроид. На входе: 1. Тип маршрутного листа (фиксированный или свободный) 2. Маршрутный лист (список точек с координатами или адресами) 3. Текущее местоположение (координаты) В зависимости от типа маршрутного листа необходимо: фиксированный: рассчитать расстояние ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо расширение для php, которое реализует алгоритм k-means. Алгоритм простой, задумываться не придется. Есть его реализация на sql и на php + на github есть реализации на c/c++, которые можно адаптировать. Просьба отзываться только тем, кто ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн инет-магазина компонентов для мыловарения. Желательно (но не обязательно) бежевые фоновые тона. От Вас портфолио, цены и сроки.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, делающий аудио- и/или видео-подкасты по тематике Google Android. Жду предложений со стоимостью за 1 подкаст и/или за месяц (4-5 подкастов).Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Хочу копию twite.ru. Предлагайте свои цены и примерные сроки...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо установить и настоить torrentpier. Жду сроки и цену.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать плагины/расширения для браузеров Firefox, Opera, IE: 1. Плагин добавляет свой пункт в контекстное меню браузера для определенной страницы. По нажатию на этот пункт, адрес страницы передается во внешнюю программу. 2. Плагин добавляет свой пункт в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад