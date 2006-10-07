aktuba

Руслан aktuba

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Модуль/класс для андроид 4.0 и выше

    Необходим класс, который будет использоваться в приложении под андроид. На входе: 1. Тип маршрутного листа (фиксированный или свободный) 2. Маршрутный лист (список точек с координатами или адресами) 3. Текущее местоположение (координаты) В зависимости от типа маршрутного листа необходимо: фиксированный: рассчитать расстояние ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Расширение для php

    Необходимо расширение для php, которое реализует алгоритм k-means. Алгоритм простой, задумываться не придется. Есть его реализация на sql и на php + на github есть реализации на c/c++, которые можно адаптировать. Просьба отзываться только тем, кто ...

    PHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн инет-магазина

    Нужен дизайн инет-магазина компонентов для мыловарения. Желательно (но не обязательно) бежевые фоновые тона. От Вас портфолио, цены и сроки.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагинов/расширений для браузеров

    Необходимо разработать плагины/расширения для браузеров Firefox, Opera, IE: 1. Плагин добавляет свой пункт в контекстное меню браузера для определенной страницы. По нажатию на этот пункт, адрес страницы передается во внешнюю программу. 2. Плагин добавляет свой пункт в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад