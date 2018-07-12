Мой Email: [email protected]

Опыт работы свыше 5 лет.

Профессиональные качества:

Знание HTML и CSS, базовые знания jQuery, Bootstrap. Имею значительный опыт работы с СMS Joomla, WordPress, 1С-Битрикс и с другими CMS (некоторыми самописными), работа с графическими редакторами, пакетная обработка картинок, создание видеоклипов, размещение текстовой, графической и видеоинформации, создание модулей на сайте, наполнение интернет-магазина товарами, работа с IT библиотеками, быстрый и качественный код, рерайт, копирайт и SEO-редактирование.

Недавние проекты:

• контент-менеджер, редактор на сайте http://poleznoevrednoe.ru/

• контент-менеджер, редактор на сайте http://mytopgear.ru/

• контент-менеджер, редактор на сайте www.anbosta.by/ ( по март 2017 года)

• размещение на сайте туристической тематики http://e-finland.ru/ текстовой информации, картинок, видео, проверка актуальности и корректировка туров

• создание видеоклипа для юбилея компании

• наполнение интернет-магазина товарами, разработка описаний товаров по фотографиям

• написание и редактирование новостей и подбор иллюстраций для известного белорусского женского онлайн-журнала https://www.diva.by/

• создание обучающих видеороликов о строительно-отделочных машинах

• создание рекламного видеоролика для туристического агентства