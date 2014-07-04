Необходимо скопировать форму поиска по аналогии с cars.mail.ru/sale/ru/all/ CMS Wordpress
Алексей Симоненко alexxlabalexxlab
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить верстку PSD шаблона в тему WordPress. В комментариях указывайте приемлемую стоимость работы.HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходим WP плагин автокаталога, аналог catalog.am.ru с возможностью автонаполнения. Удобная админка, форма поиска по маркам, опциям и цене. Виджет с формой поиска. ЧПУ. Загрузка данных в csv формате. Вывод данных в табличном виде со вкладками ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Автомобильному порталу на постоянную работу требуется рерайтер новостей и контент-менеджер WP. Требования: 1.Опыт работы с CMS Wordpress 2.Грамотность, способность литературным языком излагать прочитанное. 3.Знание устройства и приемов вождения автомобиля. Крайне желательно наличие в портфолио примеров работ по автотематике. Оплата рерайта - ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходим шаблон WP для сайта по ремонту квартир. Наличие портфолио обязательно. Если оцениваете себя выше — указывайте цену, по которой готовы работать.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта на WordPress готовыми статьями (верстка, размещение тематических изображений и видео, простановка html-тегов). Стоимость -30р. за статью. Если оцениваете себя выше - указывайте цену, по которой готовы работать.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад