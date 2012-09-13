Необходимо снять несколько видеороликов о программе для работы с ВКонтакте и Instagram. Нужны ролики на тему: Описание методов рассылки используемых в программе, что где и как можно использовать.Сбор ID пользователей/групп при помощи ...
Delphi/PHP/JS программист.
Автор проектов:
Ведущий разработчик:
http://www.treds.net ( в разработке )
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