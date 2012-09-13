С задачей справился на отлично. Всё сделано быстро и чётко. Не смотря на мои косяки и некоторую непредусмотрительность по проекту - с достоинством выдержал все мои "капризы". За что премного благодарен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!