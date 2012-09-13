ange007

Владимир ange007

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Delphi/PHP/JS программист.

Автор проектов:

http://www.auctia.net

Ведущий разработчик:

http://www.treds.net ( в разработке )

  • Видео-обзоры/уроки по программе для SMM

    Необходимо снять несколько видеороликов о программе для работы с ВКонтакте и Instagram. Нужны ролики на тему: Описание методов рассылки используемых в программе, что где и как можно использовать.Сбор ID пользователей/групп при помощи ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • (Yii2) Сервис для соц. сетей

    Суть сервиса:  Сервис для выполнения заданий аккаунтами пользователя в различных соц. сетях. Например в определённое время или по интервалу: установить статус на аккаунте, выложить новость на странице, загрузить фотографию и т.д.     ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • (JS) Доработка библиотеки для подгрузки файлов и модулей

    Необходима доработка модуля отвечающего за загрузку скриптов. Основная задача: реализовать через прослойку (через те же вызовы что происходят и сейчас) - загрузку модулей - через requireJS. Дополнительная задача: исправить ошибку из-за ...

    JavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • (JS) Доработка библиотеки для подгрузки модулей

    Продолжение работы над скриптом из проекта: http://www.weblancer.net/projects/570022.html Сделано практически всё, но есть несколько нюансов ( к сожалению прошлый исполнитель не смог понять в чём дело ): 1. Не всегда загружаются некоторые ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • (JS) Доработка библиотеки для подгрузки модулей

    Имеется "библиотека" отвечающая за подгрузку файлов и модулей (boot.js – свой "недоаналог" RequireJS). Описание работы ********************* Суть работы "библиотеки" скрипта такова: 1. boot.js прописывается как обычный скрипт на странице ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание алгоритма

    Необходимо написать алгоритм "идеального вписывания изображения в область". Суть задачи: Имеется блок фиксированной ширины ( например 250px ), так-же он может иметь высоту от 100px до 200px. Необходимо вписывать все ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Delphi: Доработка системы плагинов

    Имеется система плагинов, необходимо её оптимизировать и доработать. Основные необходимые изменения: 1. Оптимизация для работы в "многопотоке". При вызове dll из большого количества потоков. ( это ...

    Delphi
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Delphi: Оптимизировать компонент TImageListButton

    Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому). Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный). Проблемы в следующем: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi: Переписать модуль работы с Indy под Synaps

    Необходимо переписать модуль работы с Indy под работу с Synapse. Отличное знание Indy и Synapse – обязательно. Необходимый дополнительный ф-ционал который не предоставляется Synapse "из коробки": * отправка файлов ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

chertjaga
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
(JS) Доработка библиотеки для подгрузки модулей
JavaScriptjQuery
Задача была поставлена четко и ясно, на все возникающие вопросы по задаче были сразу же были получены корректные ответы
С задачей справился на отлично. Всё сделано быстро и чётко. Не смотря на мои косяки и некоторую непредусмотрительность по проекту - с достоинством выдержал все мои "капризы". За что премного благодарен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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