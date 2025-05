anykey_pro

Unix, сети, системное администрирование, безопасность

Здравствуйте!

Представляю на weblancer.net команду системных администраторов, предлагающих услуги ИТ-аутсорсинга.

Опыт работы в области поддержки сетевых инфраструктур и серверов различных конфигураций - более 10 лет.

Специализация: Unix-подобные ОС, сети, защита информации, shell-программирование (имеются сертификаты: http://www.weblancer.net/users/mike_n/certificates/).

Работаем удалённо (SSH, Telnet/SSL, VPN, VNC, RDP, Teamviewer и т.д.). Возможен выезд к заказчику (обговаривается отдельно).

Предлагаем следующие услуги:

- настройка и обслуживание серверов на популярных Unix-платформах, обновление, оптимизация работы ОС и различных сервисов.

- установка и сопровождение корпоративных систем (шлюз, файрвол, почта, веб, прокси, файловое хранилище, контроллер домена и т.д.). Оперативно находим и устраняем неполадки в работе сервисов.

- написание скриптов для автоматизации рутинных задач и управления работой серверов (выборки по логам, генерация статистики и отчетов, резервное копирование, антивирусные проверки, запуск приложений и т.д.).

- диагностика и устранение всевозможных проблем функционирования сети (ошибки топологии, кольца и обрывы; проблемы маршрутизации; недоступность или некорректная работа узлов, сервисов; вирусный, паразитный трафик и т.д.).

- настройка и поддержка низкоуровневых сетевых служб.

Варианты сотрудничества:

- разовые работы, оплата фиксированная или почасовая

- абонентское обслуживание, оплата ежемесячно

Работаем как с физ.лицами, так и с юр. лицами. Есть ИП, возможно официальное заключение договора, оплата по б/н расчету.

Обращайтесь, будем рады сотрудничеству!

С нашей стороны гарантируется - порядочность, внимательность, уважительное отношение!

Обратите внимание! Мы не участвуем в проектах, связанных со взломом, атаками, кражей информации, созданием/использованием/распространением вирусов, спама, ботнетов, вредоносного и пиратского ПО, настройкой открытых прокси/почтовых ретрансляторов, а также другими сомнительными и/или незаконными действиями.

Опыт работы и навыки:

- Операционные системы: *BSD (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD), Linux (Slackware, Fedora, Debian, etc.), а также другие *nix.

- Продукты/технологии:

• Web: Apache, thttpd

• Proxy: Squid, 3proxy, dante, proxychains, proxytunnel

• File transfer services: FTP (proftpd, ftpd, vsftpd, tftpd, wu-ftpd, etc.), ssh/scp/sftp, SMB, NFS, Bittorrent

• DNS: Bind

• DHCP: isc-dhcpd, udhcpd

• Samba: file server/client, auth, domain, etc.

• Network: routing, firewalls (iptables, ipfw, etc.), NAT (masquerading, dnat, port forwarding, etc.), vlan, bridge,tunnels

• MAIL: QMail, Sendmail, procmail, maildrop

• POP3/IMAP/console: pop3d, courier, bincimap, dovecot, fetchmail, pine, mutt, cone

• Security: tcpdump, nmap, Wireshark, Snort, snort_inline, ettercap, Nessus, nemesis, tcp-wrappers

• Superservers: inetd, xinetd, ucspi-tcp, nc, OpenSSL, stunnel

• Auth: PAM, checkpassword

• Logs: syslog, syslog-ng

• Dialup/VPN: ppp, pppd, poptop, mgetty+sendfax, OpenVPN, SSH-tunnel

• Remote access: console (ssh, telnet), VNC, RDP, XWindow

• Monitoring: nagios

• Programming: unix shell (bash, sh), tcl/expect, C, perl. CGI (shell, C, etc.)

• Antivirus/Antispam: KAV, DrWeb, KAS, Spamassassin

• Misc: rtorrent, cron, at, sms-tools, ipxripd, cvsup, pam_af, openldap, upsd, apcupsd, radius, busybox

- Протоколы:

• BitTorrent, NTP, DNS, FTP, SMB, NFS, HTTP, WPAD, WebDAV, SOCKS, POP3, IMAP,SMTP, LDAP, SNMP, NNTP, RADIUS, RDP, SSL, SSH, SFTP, Telnet, X, etc.

• TCP, UDP, ICMP

• IPv4, IPv6, IPX

• Ethernet, PPP, PPPoE, SLIP, ARP, STP, VLAN, IEEE 802.11