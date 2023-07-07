artempolayrniy

Артём Полярный artempolayrniy

 
31 годБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
UX/UI дизайн, графический дизайн
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей