artempolayrniy

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Артём Полярный artempolayrniyartempolayrniy
31 годБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- 3D-графика7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
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