Ищем толкового специалиста для нашего сайта на Битрикс. Сайт нужно сделать максимально приятным для глаз, простым и понятным. Все условия оговариваются подробно при общении. Возможно постоянное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
требуется изменить рисунок .png в шапке сайта , под тематику сайта hottoys54.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Хочу поднять показатели pr/тиц сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужен парсер страницы, которая представляет из себя таблицу. Нужно будет брать с нее картинку, код товара, название, описание,цену и количество. Потом сохранять это все в ексель. Саму картинку в эксель не добавлять, а сохранять ее в отдельную ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт на wordpress. От вас требуется предложить и настроить дизайн (можно не свой) и систему - модуль магазина. Возможно это будет модуль для Wordpress или система ecwid.ru. Решение будет зависеть от предложенной функциональности и дизайна. Направление ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$17
10 баллов
10 лет назад
Приятно было сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Спасибо, помогло
$40
10 баллов
10 лет назад
С Артемом работа прошла "как по маслу". Залогом успеха было полное, грамотное задание. Буду надеяться на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Хороший, грамотный специалист. Все в срок и качественно.