artimf2

Артем artimf2

 
37 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
denalf55
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
$17
10 баллов
10 лет назад
Поднять pr/тиц сайта ru.artsait.com
Приятно было сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
Спасибо, помогло
Ответный отзыв
Webraz
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Требуется изменить рисунок в заголовке сайта
С Артемом работа прошла "как по маслу". Залогом успеха было полное, грамотное задание. Буду надеяться на продолжение сотрудничества.
Хороший, грамотный специалист. Все в срок и качественно.
Ответный отзыв