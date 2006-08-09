Заказал у данного товарища написание простого скрипта для автоматической оплаты по webmoney merchant. Оплатил работу сразу ($10) - по просьбе исполнителя. Скрипт действительно простой, и эта цена для него более чем достаточна. Требуемые функции: 1. Автоматическая оплата по WM Merchant. 2. На странице оплаты - перевод рублей в доллары (по желанию покупателя). 3. При покупке - подтверждение на емейл. 4. Передача параметров товара и цены в URL. Из всего более-менее реализован пункт номер 4. По остальным пунктам: 1 - успешно не завершается, выводится ошибка WM номер 10. 2 - практически не работает. 3 - просто не реализован. Я дважды указывал исполнителю на эти ошибки. И ОБА РАЗА они не были исправлены. В конечном итоге я получил хамский ответ, цитирую "Не мои проблемы. Сами решайте." Я потерял не только деньги, но и почти неделю времени.