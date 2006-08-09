avega

Грудин Николай avega

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Программа для сравнения БД MS Sql Server

    Нужна программа с исходниками на VB6. Суть задачи: коннектимся к базе данных SQL Server. БД может быть локальная или удаленная. С аутентификацией и без. Выводим список баз данных, таблиц. Сравниваем две таблицы, результат выводим списком - ...

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой скрипт для оплаты через Webmoney Merchant

    Нужен очень и очень простой скрипт. Объясняю суть работы. На странице товара будет дана ссылка на вида http://www.site.ru/order.php?id=12345&amp;price=4321 где id - ID код товара, price - цена товара в рублях. Далее соотв. при желании посетителя КУПИТЬ товар, он ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать логотип для проекта

    Есть вот такой дизайн сайта: http://img185.imageshack.us/img185/1439/screenga6.jpg Нужно придумать логотип вместо Русский Drupal и иконки левее. Полная свобода творчества. Тема - сайт регистрации доменов. В логотип поместить иконку подходящую + название проекта вида Xyz12.Ru Надо чтобы выглядело гармонично. Цена имеет значение.

    Дизайн сайтаDrupal
    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модификация OSCommerce VAM

    Задача в следующем. Имеется установленный последний релиз Vam Shop. Магазин планируется использовать для продажи файлов (архивы zip). Файлы должны быть доступны после оплаты (WM). Насколько я понимаю, все это в состоянии обеспечить Vam Shop. Теперь специфическая функция: Нужен особый ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист, удаленное постоянное сотрудничество

    Ищем программиста для сотрудничества на постоянной основе (удаленно). Требования: - Хорошее знание одного из языков программирования (Си, VB, Дельфи - последнее предпочтительнее); - Желание работать; - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; - Честность; - Творческий подход к процессу; - Доступность по ICQ, Email; - Наличие минимального портфолио ...

    Прикладное ПО77 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поиск и сбор контактов редакций интернет-порталов

    Суть задачи состоит в следующем: 1. Поиск интернет-порталов, новостных сайтов, сообществ пользователей, крупных авторских сайтов. Только определенная тематика - программы, софт, интернет, мак, линукс. 2. Переход на найденный сайт. 3. Поиск страницы контактов. 4. Извлечение контактов (емейл редактора (+имя) ...

    Поиск информации16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание пресс-релизов на софтверную тематику

    На регулярную удаленную работу требуется копирайтер. Задача: написание пресс-релизов на софтверную (программы), компьютерную, околокомпьютерную, и интернет-тематику. Желателен опыт работы и портфолио. Оплата - до 30 USD/пресс-релиз. Средний размер ~2000 символов.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Софтовый архив на базе Joomla/Mambo

    Нужен файловый архив, который бы хранил только описание программ, ссылки на скриншоты (или скриншоты тоже, но с измененным размером). Любой посетитель может разместить программу, заполнив форму, далее, в случае одобрения администратором, программа должна появиться в ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
1htStudio
Вячеслав 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
42 отзыва(-5)
$10
0 баллов
15 лет назад
Простой скрипт для оплаты через Webmoney Merchant
Очень жаль.
Заказал у данного товарища написание простого скрипта для автоматической оплаты по webmoney merchant. Оплатил работу сразу ($10) - по просьбе исполнителя. Скрипт действительно простой, и эта цена для него более чем достаточна. Требуемые функции: 1. Автоматическая оплата по WM Merchant. 2. На странице оплаты - перевод рублей в доллары (по желанию покупателя). 3. При покупке - подтверждение на емейл. 4. Передача параметров товара и цены в URL. Из всего более-менее реализован пункт номер 4. По остальным пунктам: 1 - успешно не завершается, выводится ошибка WM номер 10. 2 - практически не работает. 3 - просто не реализован. Я дважды указывал исполнителю на эти ошибки. И ОБА РАЗА они не были исправлены. В конечном итоге я получил хамский ответ, цитирую "Не мои проблемы. Сами решайте." Я потерял не только деньги, но и почти неделю времени.
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