Нужна программа с исходниками на VB6. Суть задачи: коннектимся к базе данных SQL Server. БД может быть локальная или удаленная. С аутентификацией и без. Выводим список баз данных, таблиц. Сравниваем две таблицы, результат выводим списком - ...
- Базы данных12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен очень и очень простой скрипт. Объясняю суть работы. На странице товара будет дана ссылка на вида http://www.site.ru/order.php?id=12345&price=4321 где id - ID код товара, price - цена товара в рублях. Далее соотв. при желании посетителя КУПИТЬ товар, он ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть вот такой дизайн сайта: http://img185.imageshack.us/img185/1439/screenga6.jpg Нужно придумать логотип вместо Русский Drupal и иконки левее. Полная свобода творчества. Тема - сайт регистрации доменов. В логотип поместить иконку подходящую + название проекта вида Xyz12.Ru Надо чтобы выглядело гармонично. Цена имеет значение.Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт15 лет назад
Задача в следующем. Имеется установленный последний релиз Vam Shop. Магазин планируется использовать для продажи файлов (архивы zip). Файлы должны быть доступны после оплаты (WM). Насколько я понимаю, все это в состоянии обеспечить Vam Shop. Теперь специфическая функция: Нужен особый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Ищем программиста для сотрудничества на постоянной основе (удаленно). Требования: - Хорошее знание одного из языков программирования (Си, VB, Дельфи - последнее предпочтительнее); - Желание работать; - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ; - Честность; - Творческий подход к процессу; - Доступность по ICQ, Email; - Наличие минимального портфолио ...Прикладное ПО77 заявокЗакрыт16 лет назад
Суть задачи состоит в следующем: 1. Поиск интернет-порталов, новостных сайтов, сообществ пользователей, крупных авторских сайтов. Только определенная тематика - программы, софт, интернет, мак, линукс. 2. Переход на найденный сайт. 3. Поиск страницы контактов. 4. Извлечение контактов (емейл редактора (+имя) ...Поиск информации16 заявокЗакрыт17 лет назад
На регулярную удаленную работу требуется копирайтер. Задача: написание пресс-релизов на софтверную (программы), компьютерную, околокомпьютерную, и интернет-тематику. Желателен опыт работы и портфолио. Оплата - до 30 USD/пресс-релиз. Средний размер ~2000 символов.Копирайтинг16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен файловый архив, который бы хранил только описание программ, ссылки на скриншоты (или скриншоты тоже, но с измененным размером). Любой посетитель может разместить программу, заполнив форму, далее, в случае одобрения администратором, программа должна появиться в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад