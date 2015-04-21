Требуется создать логотип для личного бренда, опираясь на примерный образец, предоставленный в приложении. Логотип должен отражать индивидуальность и концепцию бренда.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Социальная сеть: ВКонтакте. Численность группы увеличить на 300 человек Подписчики должны быть живые, не фейки и не боты. Критерии отбора: мужчины и женщины от 25 лет. регион: Тула, Тульская область. ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо: 1. Написать статью О Компании для ИМ по продаже электровелосипедов. 2. Рерайт описания карточек товаров электровелосипедов (в общей сложности около 35000 знаков) Многоуважаемые исполнители просьба цену и сроки писать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Сделать дизайн главной страницы для Интернет магазина, опираясь на фирменный стиль.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $60
Нарисовать логотип для ИМ Электровелосипеды и аксессуары.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
3 года назад
Приятно было работать с Николаем. Интересное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
Всё сделано быстро и качественно. Татьяна настоящий профи своего дела.
$100
10 баллов
10 лет назад
Хорошо сработались с Николаем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Богдан сделал все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$40
10 баллов
10 лет назад
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось.
$100
10 баллов
10 лет назад
Приятный заказчик, понравилось работать, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Алексей сделал все в лучшем виде и за нереально короткий срок. Специалист высшей категории.
$110
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Николаем!
Ответный отзыв
Виктор, мастер своего дела! Сделал даже более чем было необходимо. Результат 10/10