b0nus

Николай b0nus

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Логотип для личного бренда
Приятно было работать с Николаем. Интересное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик.
Всё сделано быстро и качественно. Татьяна настоящий профи своего дела.
Ответный отзыв
La_Jokero
Богдан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Увеличить численность группы в ВК
Хорошо сработались с Николаем. Рекомендую.
Богдан сделал все качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Galina111
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Копирайт/рерайт для ИМ по продаже электровелосипедов
Хороший заказчик.
Сотрудничество состоялось.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн главной страницы
Приятный заказчик, понравилось работать, рекомендую к сотрудничеству!
Алексей сделал все в лучшем виде и за нереально короткий срок. Специалист высшей категории.
Ответный отзыв
azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
$110
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип для ИМ
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Николаем!
Виктор, мастер своего дела! Сделал даже более чем было необходимо. Результат 10/10
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