Нужно разработать логотип компании по производству лекарственных средств, в частности внутривенных растворов. Поскольку внутривенные растворы связаны с водой и предназначены для лечения, то хотелось бы видеть в логотипе элементы воды (капля, водопад и т.п.). ...
Нарисовать логотип для ИМ
Нарисовать логотип для ИМ Электровелосипеды и аксессуары.
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