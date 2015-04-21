Нарисовать логотип для ИМ

$60
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Завершен1 заявка112 просмотров

Нарисовать логотип для ИМ Электровелосипеды и аксессуары.

10 лет назад
b0nus
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$110
3 дня
Виктор, мастер своего дела! Сделал даже более чем было необходимо. Результат 10/10
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Только положительное впечатление от сотрудничества с Николаем!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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