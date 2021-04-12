Эффективный коммерческий дизайн

Работаю в области дизайна и маркетинга с 2000 года. Работаю как ИП, предоставляю необходимые документы.

Специализируюсь на разработке брендов (начиная от создания логотипа и фирменного стиля, заканчивая бренд буком и дизайном упаковки), дизайне и верстке полиграфии, в том числе многостраничных печатных изданий, разработке рекламной концепции и дизайне рекламных материалов для любых рекламных носителей, веб-дизайне.

Благодаря моему многолетнему опыту работы (более 16 лет) в разных сферах дизайна, одинаково хорошо делаю и дизайн листовки/каталога/календаря, и дизайн упаковки, и разработку логотипа и фирменного стиля, и дизайн сайта.

Имею высшее образование в области маркетинга и опыт работы маркетологом в крупных компаниях, благодаря чему хорошо знаю, что дизайн должен быть не просто красивой картинкой, он должен быть понятным для потребителя и способствовать продаже товара/услуги, побудить совершить покупку.

Хорошо знаю законы формы и композиции, типографику, колористику, ориентируюсь в современных стилях дизайна, умею рисовать от руки на графическом планшете.

Работу свою люблю и к каждому проекту отношусь с душой, стараюсь сделать максимально качественно, беру только те проекты, которые мне близки и интересны. Постоянно развиваю свои навыки, изучаю новые технологии на курсах, семинарах и самостоятельно.

Владею технологиями: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, CorelPainter, 3ds max, html, css.

Знаю иностранные языки: английский, немецкий.