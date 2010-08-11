E-mail: [email protected]
Skype: denis.bisteinoff
icq: 487-964-110
Уровень образования: высшее
web-дизайнер, web-программист
Опыт программирования
Частные заказы:
• создание сайтов-визиток (pekinesy.narod.ru, gostinica24.ru);
• программирование интернет-магазинов (idelise.ru, ironhealth.ru).
Профессиональные навыки и знания:
• опытный пользователь Windows, MS Office, Adobe Photoshop / ImageReady, Macromedia Dreamweaver;
• опыт web-программирования в Блокнот/Bred 3, в том числе перевёрстки готовых страниц, изменения и оптимизации готового HTML-кода;
• владение HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL в том числе PhpMyAdmin;
• знаком с технологиями Ajax; вёрстки web-страниц, создания дизайна сайта;
• знаком с программированием в среде Borland Delphi, MS Visual Basic, базами данных MySQL, MS Access, Paradox, Firebird.
Образование
Смоленский Государственный Университет
сентябрь 2004 – июнь 2009
Факультет «физика и математика» (очное)
Специальность «информатика и английский язык»
красный диплом
Награды
• лауреат областного конкурса «Информационные технологии в образовании – 2007»
3 место за успехи в создании компьютерных программ;
• лауреат областного конкурса «Информационные технологии в образовании – 2008»
1 место за успехи в создании компьютерных программ.
- Сайт "Продаются пекинесы"141 просмотр
- Интернет-магазин123 просмотра