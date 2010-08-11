Web-дизайнер, web-программист

E-mail: [email protected]

Skype: denis.bisteinoff

icq: 487-964-110

Уровень образования: высшее

web-дизайнер, web-программист

Опыт программирования

Частные заказы:

• создание сайтов-визиток (pekinesy.narod.ru, gostinica24.ru);

• программирование интернет-магазинов (idelise.ru, ironhealth.ru).

Профессиональные навыки и знания:

• опытный пользователь Windows, MS Office, Adobe Photoshop / ImageReady, Macromedia Dreamweaver;

• опыт web-программирования в Блокнот/Bred 3, в том числе перевёрстки готовых страниц, изменения и оптимизации готового HTML-кода;

• владение HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL в том числе PhpMyAdmin;

• знаком с технологиями Ajax; вёрстки web-страниц, создания дизайна сайта;

• знаком с программированием в среде Borland Delphi, MS Visual Basic, базами данных MySQL, MS Access, Paradox, Firebird.

Образование

Смоленский Государственный Университет

сентябрь 2004 – июнь 2009

Факультет «физика и математика» (очное)

Специальность «информатика и английский язык»

красный диплом

Награды

• лауреат областного конкурса «Информационные технологии в образовании – 2007»

3 место за успехи в создании компьютерных программ;

• лауреат областного конкурса «Информационные технологии в образовании – 2008»

1 место за успехи в создании компьютерных программ.