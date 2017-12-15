budetweb

Максим Белюсов budetweb

 
43 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать сайт на Tilda

    Требуется из каталога (17 экранов) сделать лендинг на Tilda. Требования: - 80% пользователей будет заходить с телефонов / 20% с компьютера - Поддержка 2х языков - Каталог горизонтальный, мобильные телефоны вертикальные (Потребуется корректировка макета) - Все материалы, картинки, шрифты, исходники каталога ...

    TildaЛендинг на Tilda
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • PHP-программист для интеграции с amoCRM

    Требуется PHP-программист  для реализации интеграции amoCRM с внешней системой.  [b]Требования: [/b] - Опыт работы с git  - Опыт разработки на PHP7  - Понимание работы REST-сервисов  - Опыт работы с cURL  - Опыт интеграций с amoCRM или Bitrix 24  - Знание фреймворков Laravel или ...

    PHPLaravelБитриксRESTYiiamoCRMGit
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Быстрая консультация по WordPress

    $5

    Привет всем!) Задание простое. Записать короткое пошаговое виде как на  WordPress интегрировать между собой плагины BadgeOS иLearnDash, что бы в Require была опция - «learndash activity». Быстро и толково – 500 рублей. Медленно и печально – 300.)) Но, в ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист-помощник

    Требуется программист-помощник минимум на 0,5 дня. От тебя: 1) доступность в течение дня, 2) приоритет наших проектов над другими, 3) базовые знания php, html, sql, 4) способность и желание обучаться и развиваться.  В обязанности входит: правка форм, настройка"воронок" и рассылок, ...

    PHPHTMLSQL
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад