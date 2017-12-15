Требуется из каталога (17 экранов) сделать лендинг на Tilda. Требования: - 80% пользователей будет заходить с телефонов / 20% с компьютера - Поддержка 2х языков - Каталог горизонтальный, мобильные телефоны вертикальные (Потребуется корректировка макета) - Все материалы, картинки, шрифты, исходники каталога ...
- Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подобрать дизайн(цвет,фон,добавить картинки) для стандартного шаблона на WordPress.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
Лендинг на htmlHTML-верстка28 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется PHP-программист для реализации интеграции amoCRM с внешней системой. [b]Требования: [/b] - Опыт работы с git - Опыт разработки на PHP7 - Понимание работы REST-сервисов - Опыт работы с cURL - Опыт интеграций с amoCRM или Bitrix 24 - Знание фреймворков Laravel или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $5
Привет всем!) Задание простое. Записать короткое пошаговое виде как на WordPress интегрировать между собой плагины BadgeOS иLearnDash, что бы в Require была опция - «learndash activity». Быстро и толково – 500 рублей. Медленно и печально – 300.)) Но, в ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется программист-помощник минимум на 0,5 дня. От тебя: 1) доступность в течение дня, 2) приоритет наших проектов над другими, 3) базовые знания php, html, sql, 4) способность и желание обучаться и развиваться. В обязанности входит: правка форм, настройка"воронок" и рассылок, ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт6 лет назад