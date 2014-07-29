Создание сайтов на HostCMS в веб-студии BugOFF.net. IT услуги : верс

Создание сайта сегодня необходимое условие для того, чтобы идти в ногу со временем и улавливать последние тенденции переменчивого рынка. Интернет широкое поле для деятельности. Закажите сайт от 600$ в веб-студии BugOFF.net и будьте уверены в непременном успехе.

По Вашему заказу мы изготовим и запустим веб-сайт любой сложности:

Сайт-визитку (промо сайт);

Интернет-магазин;

Корпоративный сайт;

Веб-портал или сервис.

У Вас есть уже сайт, который нуждается в редизайне, продвижении или доработке? Доверьте это нам! Команда наших профессионалов сохранит все лучшее и добавит новые, качественные и выверенные штрихи, которые изменят Ваш сайт к лучшему.

С примерами наших работ Вы можете ознакомиться в разделе Портфолио.

Мы используем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, но одно остается неизменным — это качество выполнения работы. Мы даем гарантию на нашу работу: любые наши ошибки, обнаруженные Вами уже после сдачи проекта, будут исправлены абсолютно БЕСПЛАТНО.

Кроме изготовления сайта «под ключ», мы также предоставляем спектр дополнительных услуг:

Web-дизайн;

Техническая поддержка сайтов;

Web-программирование;

Верстка макетов;

Создание логотипов;

SEO.

Итак, если Вы:

представитель организации, нуждающейся в собственной торгово-информационной площадке в сети Интернет;

частный предприниматель, который хочет продавать свои товары и услуги более широкой аудитории, как в регионе, так и на международном уровне;

просто хотите иметь свою домашнюю страницу в Сети;

тогда Вы попали как раз туда, куда нужно!

Связаться с нами можно через

email [email protected]

skype bugoff.net

ICQ 634137320

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