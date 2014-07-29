Создание сайта сегодня необходимое условие для того, чтобы идти в ногу со временем и улавливать последние тенденции переменчивого рынка. Интернет широкое поле для деятельности. Закажите сайт от 600$ в веб-студии BugOFF.net и будьте уверены в непременном успехе.
По Вашему заказу мы изготовим и запустим веб-сайт любой сложности:
Сайт-визитку (промо сайт);
Интернет-магазин;
Корпоративный сайт;
Веб-портал или сервис.
У Вас есть уже сайт, который нуждается в редизайне, продвижении или доработке? Доверьте это нам! Команда наших профессионалов сохранит все лучшее и добавит новые, качественные и выверенные штрихи, которые изменят Ваш сайт к лучшему.
С примерами наших работ Вы можете ознакомиться в разделе Портфолио.
Мы используем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, но одно остается неизменным — это качество выполнения работы. Мы даем гарантию на нашу работу: любые наши ошибки, обнаруженные Вами уже после сдачи проекта, будут исправлены абсолютно БЕСПЛАТНО.
Кроме изготовления сайта «под ключ», мы также предоставляем спектр дополнительных услуг:
Web-дизайн;
Техническая поддержка сайтов;
Web-программирование;
Верстка макетов;
Создание логотипов;
SEO.
Итак, если Вы:
представитель организации, нуждающейся в собственной торгово-информационной площадке в сети Интернет;
частный предприниматель, который хочет продавать свои товары и услуги более широкой аудитории, как в регионе, так и на международном уровне;
просто хотите иметь свою домашнюю страницу в Сети;
тогда Вы попали как раз туда, куда нужно!
Связаться с нами можно через
email [email protected]
skype bugoff.net
ICQ 634137320
+380 99 4 234 906