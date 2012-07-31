Группа квалифицированных специалистов в области digital art

Cherduck’s — секретное оружие для визуализации вашего бизнеса.

Особенное и уникальное «Я» каждой компании формируется через восприятие потребителем графики, цвета, формы. Логотип, упаковка, сайт, фирменный бланк — это то, с чем ассоциирует потребитель вашу компанию и ваши услуги. Достаточно ли эффективно ваша компания используют дизайн как ключевой фактор конкурентной борьбы и роста? Вы можете сделать ваш дизайн драйвером бизнес-развития!

Cherduck’s — секретное оружие поднятия эффективности вашего бизнеса.

Сегодня мы даем вам возможность изменить будущее собственной компании основываясь на невероятных идеях команды cherduck’s. Мы предлагаем вам высокопрофильный «мозг» целого коллектива — мощную и креативную почву, специально для вашей компании. По мировой статистике, правильно осуществляемые «мозговые штурмы» увеличивают эффективность работы предприятий на 50-60%, а в случае участия команды «cherduck’s» этот показатель будет значительно выше.