cherducks

Дмитрий cherducks

 
36 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Группа квалифицированных специалистов в области digital art

Cherduck’s — секретное оружие для визуализации вашего бизнеса.

Особенное и уникальное «Я» каждой компании формируется через восприятие потребителем графики, цвета, формы. Логотип, упаковка, сайт, фирменный бланк — это то, с чем ассоциирует потребитель вашу компанию и ваши услуги. Достаточно ли эффективно ваша компания используют дизайн как ключевой фактор конкурентной борьбы и роста? Вы можете сделать ваш дизайн драйвером бизнес-развития!

Cherduck’s — секретное оружие поднятия эффективности вашего бизнеса.

Сегодня мы даем вам возможность изменить будущее собственной компании основываясь на невероятных идеях команды cherduck’s. Мы предлагаем вам высокопрофильный «мозг» целого коллектива — мощную и креативную почву, специально для вашей компании. По мировой статистике, правильно осуществляемые «мозговые штурмы» увеличивают эффективность работы предприятий на 50-60%, а в случае участия команды «cherduck’s» этот показатель будет значительно выше.

Логотип для сайта
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $1500
от 7 дней
#708
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#968
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $70
от 7 дней
#1312
3D-графика
нет отзывов
от $120
от 7 дней
#1651
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1844
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#2067
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#2102
Фирменный стиль
нет отзывов
от $1500
от 7 дней
#2373
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#2982
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 7 дней
#4069
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#4992
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