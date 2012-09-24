Хочу работать)

Дмитрий

Дата рождения: 1984;

Место нахождения: Украина, GMT +2;

Языки: русский, украинский, английский;

Рабочий график: ежедневно, в любое время

Владение:

PHP / с 2006 года / использую постоянно в проектах

JavaScript / с 2008 года / использую, где необходимо

XML / 2009 года / использую, где необходимо

AJAX/ c 2010 года / стараюсь использовать, где необходимо

УСЛУГИ:

1) Разработка веб-приложений:

(HTML/XML, JavaScript, PHP, Web-дизайн, Установка/модификация скриптов)

На сегодняшний день моя основная специализация -разработка веб-приложений.

2) Верстка html / под Joomla 2.5