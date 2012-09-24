Хочу работать)
Дмитрий
Дата рождения: 1984;
Место нахождения: Украина, GMT +2;
Языки: русский, украинский, английский;
Рабочий график: ежедневно, в любое время
Владение:
PHP / с 2006 года / использую постоянно в проектах
JavaScript / с 2008 года / использую, где необходимо
XML / 2009 года / использую, где необходимо
AJAX/ c 2010 года / стараюсь использовать, где необходимо
УСЛУГИ:
1) Разработка веб-приложений:
(HTML/XML, JavaScript, PHP, Web-дизайн, Установка/модификация скриптов)
На сегодняшний день моя основная специализация -разработка веб-приложений.
2) Верстка html / под Joomla 2.5
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1
от 30 дней
#675
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1327
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1353
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2097
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3187
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4505