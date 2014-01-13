дизайнер график, художник график.

Образование: КГИДПИД им. М. Бойчука, специальность - графический дизайн.

Профессиональные навыки:

знание программ Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Xara, Inkscape;

работа с графическим планшетом; создание макетов полиграфической продукции; разроботка логотипов и фирменных стилей;

дизайн и верстка каталогов; разроботка и дизайн упаковки; создание макетов для наружной рекламы;

создание макетов для рекламы на транспорте; постпродакшн; допечатная подготовка; оформление промоакций;

работа с заказчиком; рисунок от руки; живопись; знание английского языка.

Клиенты:

Life, Dopomoga Group, Zest Outsourcing, туристическое агенство “АВТТ”, туристическое агенство “Holiday Time”, УАМ,

джентельмен клуб “Звездный Носорог”, фитнес клуб “Росичи”, спорт клуб “Железный слон”, детские товары “Сонька”,

ООО "Гермес", баскетбольная команда "Nikolaev Kings", "Vending Line", ARB Банк Радикал , IATA,

служба бронирования авиабилетов Fly-ua, политический консалтинг "K&K Group".

Опыт работы:

Рекламное агенство “Байконур”, Полиграфическая фирма “Вайтэ”, ТРК "Глас".