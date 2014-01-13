darinam

Дарина darinam

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
дизайнер график, художник график.

Образование: КГИДПИД им. М. Бойчука, специальность - графический дизайн.

Профессиональные навыки:

знание программ Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDraw, Xara, Inkscape;

работа с графическим планшетом; создание макетов полиграфической продукции; разроботка логотипов и фирменных стилей;

дизайн и верстка каталогов; разроботка и дизайн упаковки; создание макетов для наружной рекламы;

создание макетов для рекламы на транспорте; постпродакшн; допечатная подготовка; оформление промоакций;

работа с заказчиком; рисунок от руки; живопись; знание английского языка.

Клиенты:

Life, Dopomoga Group, Zest Outsourcing, туристическое агенство “АВТТ”, туристическое агенство “Holiday Time”, УАМ,

джентельмен клуб “Звездный Носорог”, фитнес клуб “Росичи”, спорт клуб “Железный слон”, детские товары “Сонька”,

ООО "Гермес", баскетбольная команда "Nikolaev Kings", "Vending Line", ARB Банк Радикал , IATA,

служба бронирования авиабилетов Fly-ua, политический консалтинг "K&K Group".

Опыт работы:

Рекламное агенство “Байконур”, Полиграфическая фирма “Вайтэ”, ТРК "Глас".

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1502
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#1871
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#2080
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2100
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#4970