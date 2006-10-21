demonmitay

Константин demonmitay

 
45 летРоссия/Дубна
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Верстка Интернет магазина.

    10 страниц PSD макетов необходимо перевести в HTML+CSS+JS  Требования: 1. Чистый код. 2. Если используете BOOTSTRAP то только желательно сетку, если не используете то хорошо. 3. В работе используйте фишки, чтобы выйти в зелёную зону Google PageSpeed: отложенная загрузка ...

    HTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка56 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип + баннер

    Ищу человека, который хорошо работает с текстом в фотошопе. Может подобрать красивый текст, и красиво оформить его на лого и картинке (под баннер). Задачи 1. Есть Лого с текстом.Прозрачный фон, и 2 строки (Название на английском(можно ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн, интеграция и настройка DataLife Engine.

    Ищеться человек хорошо знакомый с данной CMS. Все подробности в ТЗ. Ищеться человек который сделает дизайн для данной CMS все подробности в ТЗ Либо это будет один человек. Пароль на ТЗ – 123 Пишите сроки ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка дизайна магазина

    Необходимо доработать дизайн сайта. Исправить несколько картинок (2 кнопки (в виде изображения) - сделать их более красивыми и под существующий дизайн), (Шапку пересмотреть - может что изменить, а может оставить как есть). Делаете Вы - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад