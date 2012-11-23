Губайдуллин Денис Владимирович
E-mail: [email protected]
Другие контакты:
ISQ: 313 847 832
Skype: hochu_v_DENver
Личная информация
Город: Макеевка, Донецкая обл. Украина (готов переехать в другой город)
Район проживания: Советский
Образование: н/высшее
Дата рождения: 1 апреля 1983 г. (29 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Женат, детей нет
Опыт работы
Период работы: С 26 февраля 2010 года по 14 мая 2010 года
Должность: Начальник производственного отдела
В компании: ООО «Спектр», г. Донецк
Типография, полиграфическая продукция
Должностные обязанности:
Управление дизайнами, планирование производства, конгреативный менеджмент, ведение учета печатной продукции
Период работы: С 1 ноября 2009 года по 24 февраля 2010года
Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)
В компании: Гипермаркет «Эпицентр К», г. Макеевка
Сеть строительных гипермаркетов
Должностные обязанности:
Дизайн, оформление торгового зала, монтаж конструкций, проектирование, создание ценников и рекламных проспектов
Период работы: С 1 июля 2008 года по 31 ноября 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: РИА «Альянс» + редакция "Афиша", г. Донецк
Выпуск ежеквартального журнала, рекламное агентство
Должностные обязанности:
Дизайнер-верстальщик (предпечатная подготовка журнала,верстка,
создание коллажей и макетов)
Период работы: С апреля 2008 года по июнь 2008 года
Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)
В компании: Всеукраинская сеть ломбардов "БЛАГО", г. Донецк (www.lombardblago.com)
130 ломбардных отделений по Украине
Должностные обязанности:
Проведение рекламных акций, мероприятий. Контроль над оформлением новых отделений наружной рекламой. Мониторинг рекламной продукции.
Период работы: С мая 2007 года по март 2008 года
Должность: Дизайнер (Полная занятость)
В компании: редакция "В Мире Предложений", г. Донецк
Выпуск еженедельной газеты, продажа полиграфической продукции
Должностные обязанности:
Дизайнер (предпечатная подготовка газеты, верстка, создание коллажей и макетов)
Период работы: С января 2007 по май 2007 года
Должность: Администратор театра "Московские куклы" (Полная занятость)
В компании: ООО "Сюжет", г. Тольятти (Россия)
Гастроли по всей России
Должностные обязанности:
Организация гастролей в городах Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Элиста, Новокузнецк, Барнаул. Информационная реклама, поиск места проведения мероприятия, заключение договоров.
Период работы: С марта 2003 по январь 2007 года
Должность: Крупье (Полная занятость)
В компании: ООО "Роял", г. Тольятти (Россия)
Казино
Должностные обязанности:
Универсальный диллер на всех столах (покер, блэк-джэк, рулетка), общение с клиентами, способность выйти из затруднительной ситуации. Достиг максимального поинта (поинт - оценка способностей и умений диллера. Всего 12).
Период работы: С октября 2000 по март 2001 года
Должность: Сотрудник отдела продаж (Частичная занятость)
В компании: ООО "Первый дисконтный союз", г. Донецк (Украина)
Продажа пластиковых дисконтных карт, дающих скидку в заранее договоренных и указанных в спец. справочнике местах г. Донецка. Реклама.
Должностные обязанности:
Продажа дисконтных карт. Поиск новых клиентов для размещения информации в спец. справочнике. Достиг уровня помощника ведущего менеджера.
Образование
Учебное заведение: Донецкий университет экономики и права, г. Донецк
Дата окончания: Июнь 2003 года
Факультет: Экономики и права
Специальность: Экономика предприятия
Курсы и тренинги
Название курса: Web - мастеринг
Город: Тольятти (Россия)
Продолжительность: 2 месяца
Дата окончания: 2005 год
Название курса: Trejding (работа на валютной бирже «FOREX»)
Город: Тольятти (Россия)
Продолжительность: 2 месяца
Дата окончания: 2005 год
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык: Базовый
Компьютерные навыки: Web-мастеринг (создание сайтов, www.artmarianna.it как образец), World, Excel. Дизайн: Adobe photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign. Установка, переустановка операц. системы и основных пользовательских программ
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