Создание сайтов, полиграфический дизайн

Губайдуллин Денис Владимирович

E-mail: [email protected]

Другие контакты:

ISQ: 313 847 832

Skype: hochu_v_DENver

Личная информация

Город: Макеевка, Донецкая обл. Украина (готов переехать в другой город)

Район проживания: Советский

Образование: н/высшее

Дата рождения: 1 апреля 1983 г. (29 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат, детей нет

Опыт работы

Период работы: С 26 февраля 2010 года по 14 мая 2010 года

Должность: Начальник производственного отдела

В компании: ООО «Спектр», г. Донецк

Типография, полиграфическая продукция

Должностные обязанности:

Управление дизайнами, планирование производства, конгреативный менеджмент, ведение учета печатной продукции

Период работы: С 1 ноября 2009 года по 24 февраля 2010года

Должность: Художник-оформитель (Полная занятость)

В компании: Гипермаркет «Эпицентр К», г. Макеевка

Сеть строительных гипермаркетов

Должностные обязанности:

Дизайн, оформление торгового зала, монтаж конструкций, проектирование, создание ценников и рекламных проспектов

Период работы: С 1 июля 2008 года по 31 ноября 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: РИА «Альянс» + редакция "Афиша", г. Донецк

Выпуск ежеквартального журнала, рекламное агентство

Должностные обязанности:

Дизайнер-верстальщик (предпечатная подготовка журнала,верстка,

создание коллажей и макетов)

Период работы: С апреля 2008 года по июнь 2008 года

Должность: Менеджер по рекламе (Полная занятость)

В компании: Всеукраинская сеть ломбардов "БЛАГО", г. Донецк (www.lombardblago.com)

130 ломбардных отделений по Украине

Должностные обязанности:

Проведение рекламных акций, мероприятий. Контроль над оформлением новых отделений наружной рекламой. Мониторинг рекламной продукции.

Период работы: С мая 2007 года по март 2008 года

Должность: Дизайнер (Полная занятость)

В компании: редакция "В Мире Предложений", г. Донецк

Выпуск еженедельной газеты, продажа полиграфической продукции

Должностные обязанности:

Дизайнер (предпечатная подготовка газеты, верстка, создание коллажей и макетов)

Период работы: С января 2007 по май 2007 года

Должность: Администратор театра "Московские куклы" (Полная занятость)

В компании: ООО "Сюжет", г. Тольятти (Россия)

Гастроли по всей России

Должностные обязанности:

Организация гастролей в городах Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Элиста, Новокузнецк, Барнаул. Информационная реклама, поиск места проведения мероприятия, заключение договоров.

Период работы: С марта 2003 по январь 2007 года

Должность: Крупье (Полная занятость)

В компании: ООО "Роял", г. Тольятти (Россия)

Казино

Должностные обязанности:

Универсальный диллер на всех столах (покер, блэк-джэк, рулетка), общение с клиентами, способность выйти из затруднительной ситуации. Достиг максимального поинта (поинт - оценка способностей и умений диллера. Всего 12).

Период работы: С октября 2000 по март 2001 года

Должность: Сотрудник отдела продаж (Частичная занятость)

В компании: ООО "Первый дисконтный союз", г. Донецк (Украина)

Продажа пластиковых дисконтных карт, дающих скидку в заранее договоренных и указанных в спец. справочнике местах г. Донецка. Реклама.

Должностные обязанности:

Продажа дисконтных карт. Поиск новых клиентов для размещения информации в спец. справочнике. Достиг уровня помощника ведущего менеджера.

Образование

Учебное заведение: Донецкий университет экономики и права, г. Донецк

Дата окончания: Июнь 2003 года

Факультет: Экономики и права

Специальность: Экономика предприятия

Курсы и тренинги

Название курса: Web - мастеринг

Город: Тольятти (Россия)

Продолжительность: 2 месяца

Дата окончания: 2005 год

Название курса: Trejding (работа на валютной бирже «FOREX»)

Город: Тольятти (Россия)

Продолжительность: 2 месяца

Дата окончания: 2005 год

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык: Базовый

Компьютерные навыки: Web-мастеринг (создание сайтов, www.artmarianna.it как образец), World, Excel. Дизайн: Adobe photoshop, Illustrator, Corel Draw, InDesign. Установка, переустановка операц. системы и основных пользовательских программ