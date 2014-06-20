dmitriy4550

Необходимо сделать мобильную версию сайта. Описание, предложение (не интернет-магазин), фото, форма заказа, контакты. Стоимость и сроки?
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать 30 статей. Тематика Вейпинг. Для сайта. И отдельно тексты под внешние размещение.Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Раскрутка и продвижение в Гугле сайта Тематика Вейпинг (электронные сигареты). Интересует Гугл и можно Яндекс.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Есть два сайта, которые имеют свои группы в Вконтакте и Фейсбуке. Всего 4 группы, которые необходимо развивать и наполнять. Цель привлечь как можно больше целевых посетителей, увеличить качественно количество подписчиков, наполнять группы материалами и постоянное ...Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Ищу человека для настройки и оптимизации двух рекламных компаний в Яндексе и Гугле. Рассмотрю человека как в плане разового сотрудничества по настройке, так и на постоянную основу для ведения этих РА.Контекстная реклама27 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт на Вордпрессе. Нужен модуль на главной странице который будет менять адрес и телефон в зависимости от территориальности запроса.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть шаблон. Есть хостинг. Надо разместить шаблон там. и потом наполнить полноценно его. Срок и стоимость?Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад