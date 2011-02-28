edik15

Эдуард edik15

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доделать сайт на joomla

    $200

    Добрый день. Изложу подробно, но коротко. У меня имеется портал частных строительных тендеров. Стоит сайт на joomla.Характер сайта - строительный. Содержит сайт главную составляющую, которая относится к тендерам. Думаю. все знают, что это, но ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать сайт

    Имеется сайт http://schtukaturka.ru/. Хотелось сделать из него портал строительных тендеров, как вэбланс,только строительный. Никто не может,либо предлагает безбашенные деньги. К сегодняшнему дню предлагали сделать,но пропали с деньгами. Поэтому сейчас нужно скопировать какой-нибудь подобный сайт и ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо настроить компонент на joomla TPLancers

    $100

    Нужно все сделать под ключ и настроить дизайн Компонент уже установлен.Можно наблюдать на сайте http://schtukaturka.ru/. Прошлый исполнитель испарился вместе с деньгами,имени писать не буду. Все настроить настроить очень быстро.

    Joomla
    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна помощь дизайнера.

    У меня имеется дизайн сайта в psd, размер изображения 500на 600 писелей. Вопрос: установка дизайна на сайт зависит от того, какой размер дизайна?

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ошибка в joomla virtuemart

    На сайте http://vipnofelet.ru установлена такая система заказа, где заказчик просто вводит свои данные, и мы получаем на свою почту данные о нем,затем связываемся с ним. Но к нам на почту приходит неполная информация. Приходит имя,телефон,адрес, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простая работа на виртумарт

    Настроить форму заказа на сайте http://vipnofelet.ru. При нажатии заказать (в форме заказа), на почту приходит не вся информация

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать сайт

    $70

    Скопировать сайт. Дизайн не нужен. remontnik.ru Если точнее, необходимо скопировать с этого сайта функционал. Все необходимо перенести на сайт, который уже установлен на джумле (schtukaturka.ru)

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скопировать функционал сайта

    $50

    Необходимо скопировать функционал сайта remontnik.ru/ на сайт, который установлен на joomla – schtukaturka.ru/. Любым возможным способом. А именно, мне нужно скопировать с того сайта возможность регистрировать проекты. Расширенная форма регистрации (заказчик и подрядчик), личная страница ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад