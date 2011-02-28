Есть копия сайта в архиве.Нужно поставить на друпал и полностью настроить. Сколько это стоит?
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $200
Добрый день. Изложу подробно, но коротко. У меня имеется портал частных строительных тендеров. Стоит сайт на joomla.Характер сайта - строительный. Содержит сайт главную составляющую, которая относится к тендерам. Думаю. все знают, что это, но ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Вот группа - http://vkontakte.ru/brandsb сколько будет стоить 10 тыс вступивших 100 тыс вступивших? СрокиПрочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Имеется сайт http://schtukaturka.ru/. Хотелось сделать из него портал строительных тендеров, как вэбланс,только строительный. Никто не может,либо предлагает безбашенные деньги. К сегодняшнему дню предлагали сделать,но пропали с деньгами. Поэтому сейчас нужно скопировать какой-нибудь подобный сайт и ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно все сделать под ключ и настроить дизайн Компонент уже установлен.Можно наблюдать на сайте http://schtukaturka.ru/. Прошлый исполнитель испарился вместе с деньгами,имени писать не буду. Все настроить настроить очень быстро.Прочее1 исполнительЗакрыт14 лет назад
У меня имеется дизайн сайта в psd, размер изображения 500на 600 писелей. Вопрос: установка дизайна на сайт зависит от того, какой размер дизайна?Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
На сайте http://vipnofelet.ru установлена такая система заказа, где заказчик просто вводит свои данные, и мы получаем на свою почту данные о нем,затем связываемся с ним. Но к нам на почту приходит неполная информация. Приходит имя,телефон,адрес, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Имеется дизайн в векторе. При переводе в псд, качество портится. Будет ли он качественно стоять на сайте?Прочее2 заявкиЗакрыт14 лет назад
У меня имеется дизайн сайта в векторе и pdf. Можно ли его натянуть на сайт вордпрес?Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Настроить форму заказа на сайте http://vipnofelet.ru. При нажатии заказать (в форме заказа), на почту приходит не вся информацияПрочеенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Сергей, отлично справились с прошлой работой. На этот раз работа намного сложнее. (Полная доработка компонента фриланс)Системное администрированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $80
Бюджет очень ограничен. Главное - возможность легко ставить банеры как на http://svadbavsamare.ru/ И дизайн красивый Сайт стоит на джумле -http://свадьба-ннов.рфСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Все проекты должны показываться на странице тендеры (schtukaturka.ru)Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $70
Скопировать сайт. Дизайн не нужен. remontnik.ru Если точнее, необходимо скопировать с этого сайта функционал. Все необходимо перенести на сайт, который уже установлен на джумле (schtukaturka.ru)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо скопировать функционал сайта remontnik.ru/ на сайт, который установлен на joomla – schtukaturka.ru/. Любым возможным способом. А именно, мне нужно скопировать с того сайта возможность регистрировать проекты. Расширенная форма регистрации (заказчик и подрядчик), личная страница ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад