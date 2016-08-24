ekaterina_skv

Екатерина ekaterina_skv

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Продающий текст в фитнес сфере
Написание статей
Приятное сотрудничество! Всегда на связи, задача понятна. Моментальная оплата! Буду рада новым совместным проектам.
Отличный копирайтер! Буду обращаться и в будущем, советую
Ответный отзыв
jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшой логотип для компании
Самый быстрый по оплате заказчик) Рекомендую однозначно!
Все супер, сделал очень оперативно!
Ответный отзыв