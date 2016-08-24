ekaterina_skv

Необходимо разработать php-проект на фреймворке Codeigniter либо Yii. Не могу разглашать подробности проекта, только в скайпе или в телеграме. Я оцениваю срок реализации такого проекта в 1-1.5 месяцев. С исполнителем будет ...
- $800Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен перевод около 1000 символов на итальянский язык для финансовой тематикиПереводы14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для фитнес-учереждения. В голову приходит силуэт девушки со стройной фигурой и название компании. Вот пример логотипа, который мне нравится - https://thumbs.dreamstime.com/z/вектор-ка-ьяна-60865627.jpg Правда он выполнен для кальянной сферы. Главное - минимализм и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим человек, который имеет опыт написания продающих текстов. Опыт написания фитнес-статей - не важен. С вами будет в паре работать человек, который в этом разбирается (в фитнесе). Самое главное - чтобы текст продавал ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Требуется программа на php или java для мониторинга сообщений в популярной социальной сети. Перед этим, конечно же, нужно сделать авторизацию в ней. Работа на 1-2 дня максимумВеб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты