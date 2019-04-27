elegiaagency

Professional Web Dev

Я веб-разработчик, который любит работать с клиентами, которые ценят качество.

За последние 2 года я разработал веб-приложения, в основном для веб-сайтов, с использованием внешнего интерфейса HTML / CSS / JavaScript.

Мой опыт включает веб-приложения для автоматизации малого и среднего бизнеса, корпоративные веб-сайты на основе CMS, интернет-магазины, поисковые системы и т. Д.

Я работал более 1 года и до сих пор (по совместительству) в качестве разработчика PHP (Wordpress), и этот технический опыт помог мне научиться редактировать контент непосредственно на нескольких онлайн-платформах. Ниже вы найдете различные проекты, которые я предпринял в этой области:

- Разработка большого количества сайтов WordPress, OpenCart.

- Редактирование и редактирование изображений, которые я могу сделать из моего фотошопа.

Я специализируюсь на разработке на Wordpress, так как это моя любимая платформа для эффективного создания простых веб-сайтов, но я также работаю как полноценный веб-разработчик, работающий на сайтах электронной коммерции с использованием Shopify, Opencart и Woocommerce.

Для всех своих проектов я оптимизирую скорость страницы в качестве бонуса.

Свяжитесь с нами сегодня, если вы хотите работать вместе!