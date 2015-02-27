evgeny1121

Евгений evgeny1121

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется верстка и программирование интернет магазина

    $200

    Требуется верстка и программирование интернет магазина Требуемый функционал: 1) Каталог товаров 2) Сопутствующие товары 3) Отзывы 4) Аксессуары 5) Возможность покупки онлайн 6) Резервирование товара ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется разработка дизайна для сайта

    $150

    Нужна разработка дизайна для Landing Page Требования: наличие портфолио, опыт разработки дизайна, наличие эстетического вкуса. Просьба в отклике сразу же писать цену и прикреплять портфолио

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна разработка прототипа

    $100

    Нужна разработка прототипа для сайта Требования: наличие портфолио, опыт разработки прототипов, опыт написания текста для прототипа. Бриф прикрепил. Просьба в отклике сразу же писать цену и прикреплять портфолио

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется грамотный копирайтер

    $1000

    Требуется грамотный копирайтер для написания продающих текстов на постоянное сотрудничество.Текста должны вызывать эмоции у читающего и убедительно продавать. В основном необходимы текста для досок объявлений и для лендингов Добавляйтесь в скайп, обсудим сотрудничество более ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад