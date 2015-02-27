evgeny1121

Требуется верстка и программирование интернет магазина Требуемый функционал: 1) Каталог товаров 2) Сопутствующие товары 3) Отзывы 4) Аксессуары 5) Возможность покупки онлайн 6) Резервирование товара ...
- $200Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется верстка для лендинга интегрированная с CMS Требования: наличие опыта работы верстки с CMS Присылайте свое портфолио и ценуHTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Нужна разработка дизайна для Landing Page Требования: наличие портфолио, опыт разработки дизайна, наличие эстетического вкуса. Просьба в отклике сразу же писать цену и прикреплять портфолиоДизайн сайтов37 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна разработка прототипа для сайта Требования: наличие портфолио, опыт разработки прототипов, опыт написания текста для прототипа. Бриф прикрепил. Просьба в отклике сразу же писать цену и прикреплять портфолиоЛоготипы и Знаки11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Требуется приложение под мобильные платформы iOS и Android. Суть приложения: мобильная развлекательная игра. Ищем как одного специалиста, так и команду разработчиков.Разработка игр9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется грамотный копирайтер для написания продающих текстов на постоянное сотрудничество.Текста должны вызывать эмоции у читающего и убедительно продавать. В основном необходимы текста для досок объявлений и для лендингов Добавляйтесь в скайп, обсудим сотрудничество более ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад