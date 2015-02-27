evgeny1121

Требуется грамотный копирайтер для написания продающих текстов на постоянное сотрудничество.Текста должны вызывать эмоции у читающего и убедительно продавать. В основном необходимы текста для досок объявлений и для лендингов Добавляйтесь в скайп, обсудим сотрудничество более ...