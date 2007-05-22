Хотим примерно такой сайт: http://www.s-vo.ru/about Примем на работу только человека с давним сроком регистрации в системе и с наличием положительных отзывов.
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу человека, который бы мог приходить на помощь и что-то делать либо оказывать консультации по Друпалу. Оплата каждого задания отдельная.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Вот коротко: 1) Скрипт идет на заданный урл 2) Скачивает эту страничку 3) Удаляется все лишнее 4) Страничка переводится на английский язык посредством транслитерации 5) Страничка фаршируется рекламными блоками 6) Скрипт в итоге возвращает кусок html-кода от доВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
По работе требуется проводить кое-какие манипуляции с фотографиями. Описание подробное - при разговоре. Вот спектр чего надо: - замена фона на другой - изменение цветовой гаммы (на черно-белую, например) - незаметное вписывание в фотографию элементов с другой фотографии - работа со ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать программу на NetCF 3.5 для WM6.1 Что делает программа. Она подключается к любому сайту с ипользованием SSL (получает и отправляет сертификат) получает некоторые данные. Программа должна использовать технологию SOAP wsdl. Пример отправляет логин пароль + какойлибо идетификатор, ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужно нарисовать и сверстать 10 различных статичных HTML дизайнов заданной структуры. Работа должна быть выполнена в короткие сроки, без затяжек. Плюс по этому проекту же будут постоянные мини-заказы оплачиваемые на добавку, корректировку. Просьба обращаться только опытных ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Необходимо написать скрипт онлайнт теста.Веб-программирование33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищется Delphi программист для написание следующего проекта: http://casinoshnik.ru/faraday/parser-tz.doc Жду предложения работников на е-мейл: [email protected] или в аську: 102464139Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Мне время от времени требуется дизайнер сайтов. Заказываю не весь сайт, а только дизайн главной и одной внутренней. Работы принимаю быстро. Один сайт мне можно писать за пару дней. Плачу 1500 рублей. Если вам интересно - ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужен рерайтер для текстов на различные тематики. Оплата - 8,5 рублей за 1000 символов. Подробности по е-мейл: [email protected]Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужно переписывать тексты. То есть был один текст, его надо написать немного другими словами. Работа очень сложная в плане того, что нужна большая усидчивость и терпение. Также хорошо, если вы быстро печатаете и имеете большой словарный ...Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Есть идея создать веб-студию в городе-миллионнике Уфе. Уже многое сделано, осталось только подобрать хороших, ответсвенных дизайнеров. Оплата пока сдельная, но возможно и предоставление постоянно работы и даже работы в офисе. Пишите на мыло: [email protected] Если у ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Для переписывания текстов с русского на русский требуются рерайтеры. Работа постоянная, удалленая. Необходимо, меняя словоформы и используя синонимы менять большой обьем текста. 4 часа работы в день. Плачу 8 рублей за 1000 символов, если рерайтер будет ...Редактирование и Корректура64 заявкиЗакрыт17 лет назад