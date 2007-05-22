faraday

Гость faraday

 
39 летРоссия/Уфа
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Интернет-магазин, г. Уфа

    Хотим примерно такой сайт: http://www.s-vo.ru/about Примем на работу только человека с давним сроком регистрации в системе и с наличием положительных отзывов.

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой грабер-парсер

    $50

    Вот коротко: 1) Скрипт идет на заданный урл 2) Скачивает эту страничку 3) Удаляется все лишнее 4) Страничка переводится на английский язык посредством транслитерации 5) Страничка фаршируется рекламными блоками 6) Скрипт в итоге возвращает кусок html-кода от до

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна консультация по PhotoShop

    По работе требуется проводить кое-какие манипуляции с фотографиями. Описание подробное - при разговоре. Вот спектр чего надо: - замена фона на другой - изменение цветовой гаммы (на черно-белую, например) - незаметное вписывание в фотографию элементов с другой фотографии - работа со ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль на NetCF 3.5 для WM6.1

    Требуется написать программу на NetCF 3.5 для WM6.1 Что делает программа. Она подключается к любому сайту с ипользованием SSL (получает и отправляет сертификат) получает некоторые данные. Программа должна использовать технологию SOAP wsdl. Пример отправляет логин пароль + какойлибо идетификатор, ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой статичный HTML дизайн

    $250

    Нужно нарисовать и сверстать 10 различных статичных HTML дизайнов заданной структуры. Работа должна быть выполнена в короткие сроки, без затяжек. Плюс по этому проекту же будут постоянные мини-заказы оплачиваемые на добавку, корректировку. Просьба обращаться только опытных ...

    Верстка сайтаHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Мне время от времени требуется дизайнер сайтов. Заказываю не весь сайт, а только дизайн главной и одной внутренней. Работы принимаю быстро. Один сайт мне можно писать за пару дней. Плачу 1500 рублей. Если вам интересно - ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переписчик текстов

    $500

    Нужно переписывать тексты. То есть был один текст, его надо написать немного другими словами. Работа очень сложная в плане того, что нужна большая усидчивость и терпение. Также хорошо, если вы быстро печатаете и имеете большой словарный ...

    Редактирование и Корректура23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-Дизайнер

    $500

    Есть идея создать веб-студию в городе-миллионнике Уфе. Уже многое сделано, осталось только подобрать хороших, ответсвенных дизайнеров. Оплата пока сдельная, но возможно и предоставление постоянно работы и даже работы в офисе. Пишите на мыло: [email protected] Если у ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рерайтер контента

    $250

    Для переписывания текстов с русского на русский требуются рерайтеры. Работа постоянная, удалленая. Необходимо, меняя словоформы и используя синонимы менять большой обьем текста. 4 часа работы в день. Плачу 8 рублей за 1000 символов, если рерайтер будет ...

    Редактирование и Корректура64 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Простой грабер-парсер
Заказчик отличный. Приятно было работать.
Заказывал скрипт - парсер+граббер+мелкие манипуляции с текстом. Сделал очень быстро - первые образцы были показаны в течении часа, и в дальнейшем все прошло быстро. В высшей степени комфортно общаться и работать - без лишних слов, только по делу. Рекомендую - 10 баллов
Ответный отзыв
kvazis
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Модуль на NetCF 3.5 для WM6.1
Работа была интересной) Сотрудничество отличным) 10 баллов! Рекомендую!
В сверх сжатые сроки помог дописать важный модуль программы для КПК. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
640miles
Ксения 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов
$250
10 баллов
14 лет назад
Простой статичный HTML дизайн
Приятно работать с хорошим и вежливым заказчиком. Четкая и точная постановка задачи, своевременная оплата. С удовольствием буду сотрудничать дальше.
О работе: качественно выполнила мое задание. Шла навстречу моим предложениям и терпеливо вносила поправки. О Ксении: приветлива и вежлива в общении, постоянно находится онлайн в ICQ, что очень удобно. Не жалею высшей оценки, всем рекоммендую!
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