Модуль на NetCF 3.5 для WM6.1

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Завершен1 заявка101 просмотр

Требуется написать программу на NetCF 3.5 для WM6.1

Что делает программа.

Она подключается к любому сайту с ипользованием SSL (получает и отправляет сертификат) получает некоторые данные.

Программа должна использовать технологию SOAP wsdl.

Пример отправляет логин пароль + какойлибо идетификатор, в ответ получает timestamp.

15 лет назад
faraday
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
В сверх сжатые сроки помог дописать важный модуль программы для КПК. Всем рекомендую!
Работа была интересной) Сотрудничество отличным) 10 баллов! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kvazis
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад