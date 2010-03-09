Разработка приложения для iphone

Доброго времени суток!

Мне необходимо разработать приложения для платформы iphone.

В двух словах приложение представляет собой имитацию ракетки для пинг-понга, на которой лежит шарик, и цель игрока – удержать шарик на ракетке, наклоняя телефон в разные стороны.

Хотелось бы узнать следующие моменты:

- реально ли это сделать с технической точки зрения на платформе iphone;

- сколько времени займет разработка;

- стоимость разработки.

Я понимаю, что с таким техническим заданием дать более или менее адекватную оценку очень и очень трудно, тем не менее, хотелось бы увидеть приблизительные цифры.