Разработка приложения для iphone

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Закрыт3 заявки210 просмотров

Доброго времени суток!

Мне необходимо разработать приложения для платформы iphone.

В двух словах приложение представляет собой имитацию ракетки для пинг-понга, на которой лежит шарик, и цель игрока – удержать шарик на ракетке, наклоняя телефон в разные стороны.

Хотелось бы узнать следующие моменты:

- реально ли это сделать с технической точки зрения на платформе iphone;

- сколько времени займет разработка;

- стоимость разработки.

Я понимаю, что с таким техническим заданием дать более или менее адекватную оценку очень и очень трудно, тем не менее, хотелось бы увидеть приблизительные цифры.

15 лет назад
arihman
Марк 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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