Есть книга(с фото), около 90 мб в ворд-формате(120 страниц). необходимо из нее сделать нормальную книгу для айфона - оптимально Ebook. просьба указать сроки и стоимость.
Альтернативный интерфейс для КПК win ce 5.0
Кпк с windows ce 5.0, 800*480, 7"
задача - поменять оболочку (скин, интерфейс).
установить аудио, видео плеер, программы читалки.
системные программы (громкость, дата...)
желательно человек из Киева.
обсудим подробности тз и сумму.
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