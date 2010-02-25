Альтернативный интерфейс для КПК win ce 5.0

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Закрытнет заявок115 просмотров

Кпк с windows ce 5.0, 800*480, 7"

задача - поменять оболочку (скин, интерфейс).

установить аудио, видео плеер, программы читалки.

системные программы (громкость, дата...)

желательно человек из Киева.

обсудим подробности тз и сумму.

15 лет назад
beznam
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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