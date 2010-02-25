Разработка моб.клиента для системы "такси"

$333
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки211 просмотров

Требуется java'ер для разработки мобильного клиента для системы автоматизации диспетчерских такси.

ТЗ будет высылаться кандидатам, которые продемонстрировали свою квалификацию.

После Вашего знакомства с ТЗ будет проводиться удаленное собеседование.

15 лет назад
GFreeman
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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