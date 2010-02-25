Приложение для iphone которое представляет из себя галерею фотографий и описаний к ним. 2 кнопки. 1/ about и информация о фотографе 2/ gallery набор фотографий, подгружаемый с сервера при ...
Устранить проблему с кодировкой на WM6
Есть одна неприятная проблема. При отправке исходящих почтовых сообщений в поле "отправитель" получатель письма вместо "аrkady.сhuryukovsky(собака)ingos.ru" видит вот такую бяку: "вСПЧЙНБЯЙХИ юПЙЮДХИ тЕДНПНБХВ (хця)". Используется клиент MS Outlook, система WM 6 Professional, корпоративный сервер почты. Пробовал всевозможные кодировки в настройках - тщетно.
Кто поможет решить проблему, получит вознаграждение, заявленное в бюджете и большое мерси.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $333
Требуется java'ер для разработки мобильного клиента для системы автоматизации диспетчерских такси. ТЗ будет высылаться кандидатам, которые продемонстрировали свою квалификацию. После Вашего знакомства с ТЗ будет проводиться удаленное собеседование.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Необходимо: • Разработать акционные java/ODP приложение, т.е. для акции бренда? – если ДА, то сколько стоит? • Разработать КАСКО-калькулятор – если ДА, то сколько стоит? • Разработать игру и ...Закрыт15 лет назад
Суть приложения в том, чтобы отправлять с мобильного телефона номер текущей соты на наш сервер, в случае, если есть геоАпи или ЖПС, номер соты и координаты. Нужен человек который будет заниматься этим ...Завершен15 лет назад
Необходима отправка USD запросов по заданному интервалу. Например, задаем интервал: *100*100000# - *100*100100#, должны отправляться запросы: *100*100000# *100*100001# *100*100002# .................. *100*100100# Я ...Завершен15 лет назад
Требуется написать простое приложение для WinMobile 6.1. - 6.5 на MS Visual Studio 2008 функционал - блокировка телефона по расписанию разблокировка телефона - путем ввода цифрового пароля требуется предоставить исходный код. ...Закрыт15 лет назад
Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов для следующих ОС: Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone. Если есть опыт реализации под одно из перечисленных платформ - также wellcome. Требования: 1. Опыт (портфолио ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1500
Требуется Objective-C программист для написания небольшого приложения: - Скачка через XML интерфейс с сайта статей - Скачка офлайновых версий книг - Оплата скачки офлайновых версии книг через App (подключение биллинга) ...Закрыт15 лет назад
- $100
Суть приложения - отображать пользователю динамически меняющиеся числа - количество средств на расчётном счёте в банке/платёжной системе. Вся интеграция с платёжными и банковскими системами сделана нами, с вас необходимо: ...Закрыт15 лет назад
Написать приложение под Windows Mobile. Работа с видео, GPS, компасом. Писать в личку.Закрыт15 лет назад