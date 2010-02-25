Приложение для телефонов Symbian S60 с TouchScreen

Необходимо разработать приложение под Symbian S60 для телефонов с сенсорными экранами (3rd & 5th Edition).

Задача приложения блокировать / разблокировать телефон. Блокировка должна настраиваться по времени, разблокирование происходит посредством передвижения слайдера на экране телефона (как в IPhone).

Также приложение является заставкой с возможностью выбора картинки из имеющихся на телефоне, с часами (выбор между цифровыми и аналоговыми, форматом времени 24-часа и 12-часов), с датой (выбор различных форматов даты), индикатором батареи, с информацией о пропущенных звонках, смс (например 2 звонка пропущено, 3 новых смс).

При ответе, пожалуйста, указывайте ориентировочную стоимость разработки Вами такого приложения и сроки.