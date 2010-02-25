Требуется оживить электронную книгу (дебрикинг)

Есть электронная книжка, после неудачной прошивки она перестала запускаться. Требуется перепрошивка через интерфейс JTAG. Есть для этого программка sjf2440.exe. Нужен будет провод JTAG LPT (у нас его нет). Процесс прошивки описан в прилагаемом файле (раздел 8.2). Схема подключения JTAG к плате устройства на вот этой картинке: http://progdata.ru/s/JTAG.JPG