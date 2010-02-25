Требуется оживить электронную книгу (дебрикинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок164 просмотра

Есть электронная книжка, после неудачной прошивки она перестала запускаться. Требуется перепрошивка через интерфейс JTAG. Есть для этого программка sjf2440.exe. Нужен будет провод JTAG LPT (у нас его нет). Процесс прошивки описан в прилагаемом файле (раздел 8.2). Схема подключения JTAG к плате устройства на вот этой картинке: http://progdata.ru/s/JTAG.JPG

15 лет назад
darkdiver
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Книга для iPhone

    Есть книга(с фото), около 90 мб в ворд-формате(120 страниц). необходимо из нее сделать нормальную книгу для айфона - оптимально Ebook. просьба указать сроки и стоимость.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение с тестами для iPhone

    Необходимо написать приложение для айфона. Приложение состоит из: 23 опросников. В КАЖДОМ опроснике около 30 вопросов( по 4 варианта ответа) с простым подсчетом и выдачей результатов. + ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Устранить проблему с кодировкой на WM6

    $10

    Есть одна неприятная проблема. При отправке исходящих почтовых сообщений в поле "отправитель" получатель письма вместо "аrkady.сhuryukovsky(собака)ingos.ru" видит вот такую бяку: "вСПЧЙНБЯЙХИ юПЙЮДХИ тЕДНПНБХВ (хця)". Используется клиент MS Outlook, система WM 6 Professional, корпоративный сервер ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка моб.клиента для системы "такси"

    $333

    Требуется java'ер для разработки мобильного клиента для системы автоматизации диспетчерских такси. ТЗ будет высылаться кандидатам, которые продемонстрировали свою квалификацию. После Вашего знакомства с ТЗ будет проводиться удаленное собеседование.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка java/ODP

    $1000

    Необходимо: • Разработать акционные java/ODP приложение, т.е. для акции бренда? – если ДА, то сколько стоит? • Разработать КАСКО-калькулятор – если ДА, то сколько стоит? • Разработать игру и ...

    AndroidJava
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение на мобильник ГеоАпи

    Суть приложения в том, чтобы отправлять с мобильного телефона номер текущей соты на наш сервер, в случае, если есть геоАпи или ЖПС, номер соты и координаты. Нужен человек который будет заниматься этим ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Программа для циклической отправки USD запросов

    Необходима отправка USD запросов по заданному интервалу. Например, задаем интервал: *100*100000# - *100*100100#, должны отправляться запросы: *100*100000# *100*100001# *100*100002# .................. *100*100100# Я ...

    Java
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • WinMobile блокировка экрана

    Требуется написать простое приложение для WinMobile 6.1. - 6.5 на MS Visual Studio 2008 функционал - блокировка телефона по расписанию разблокировка телефона - путем ввода цифрового пароля требуется предоставить исходный код. ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка приложения для мобильных телефонов

    Необходимо разработать приложение для мобильных телефонов для следующих ОС: Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone. Если есть опыт реализации под одно из перечисленных платформ - также wellcome. Требования: 1. Опыт (портфолио ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад