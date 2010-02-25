BlackBerry: простое приложение + паблишинг

Нужно разработать простое приложение(около 10 полей, которые сохраняются НА веб-сервер и редактируются на клиенте + логин и пароль на их хранение).

так же нужно полностью сопроводить всю процедуру паблишинга приложения в маркете.

просьба указать стоимость разработки и стоимость сопровождения паблишинга.