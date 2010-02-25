Необходимо разработать приложение под Symbian S60 для телефонов с сенсорными экранами (3rd & 5th Edition). Задача приложения блокировать / разблокировать телефон. Блокировка должна настраиваться по времени, разблокирование происходит посредством передвижения слайдера на экране телефона ...
BlackBerry: простое приложение + паблишинг
Нужно разработать простое приложение(около 10 полей, которые сохраняются НА веб-сервер и редактируются на клиенте + логин и пароль на их хранение).
так же нужно полностью сопроводить всю процедуру паблишинга приложения в маркете.
просьба указать стоимость разработки и стоимость сопровождения паблишинга.
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