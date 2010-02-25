Необходимо разработать приложение под iPhone

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Закрыт3 заявки175 просмотров

Необходимо разработать приложение под iPhone с возможностью дальнейшей интеграции на другие платформы, перевод приложения на различные языки. Суть приложения: религиозный календарь с праздниками, информацией и прочее. Приложение должно быть написано на должном высоком уровне.

Ищется команда, которая разработает приложение "под ключ".

Бюджет не определен, сроки тоже. Протфолио работ по приложениям под iPhone обязательно.

UPD: По причине малого количества исполнителей, вынужден ВРЕМЕННО закрыть тендер.

15 лет назад
Eureka-Solutions
Антон 
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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