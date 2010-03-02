Компиляция С библиотеки под Android 1.6-2.0

Существует приложение VoiDroid (http://android.wooyd.org/), основанное на библиотеке PJSIP (на языке С). PJSIP собирается под Android 1.1, но не работает под 1.6-2.0 из-за измененного API захвата и проигрыша звука.

Необходимо:

- собрать PJSIP и VoiDroid (10 строк) под Android 1.6 и 2.0

- при необходимости переписать модуль захвата и проигрыша звука.

Совершенно точно известно, что эта задача уже была реализована.