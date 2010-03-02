Необходимо разработать приложение под iPhone с возможностью дальнейшей интеграции на другие платформы, перевод приложения на различные языки. Суть приложения: религиозный календарь с праздниками, информацией и прочее. Приложение должно быть написано на должном высоком уровне. ...
Компиляция С библиотеки под Android 1.6-2.0
Существует приложение VoiDroid (http://android.wooyd.org/), основанное на библиотеке PJSIP (на языке С). PJSIP собирается под Android 1.1, но не работает под 1.6-2.0 из-за измененного API захвата и проигрыша звука.
Необходимо:
- собрать PJSIP и VoiDroid (10 строк) под Android 1.6 и 2.0
- при необходимости переписать модуль захвата и проигрыша звука.
Совершенно точно известно, что эта задача уже была реализована.
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