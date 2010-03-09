Java приложение для приема платежей

$250
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Закрыт5 заявок215 просмотров

Есть описание протокола, нужно написать приложение для телефонов, поддерживающих Java ME по приему платежей.

Java
15 лет назад
Tridlex
Гость 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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