Приложение под Windows Mobile. Cоздать приложение для SIM карт(GSM). Опрос BTS, получение данных CellId и Lac. Передавать на серве по SMS или HTTP. Системы Windows Mobile и/или Android ...
Java приложение для приема платежей
Есть описание протокола, нужно написать приложение для телефонов, поддерживающих Java ME по приему платежей.
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