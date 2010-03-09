Ищем разработчика, который создаст приложение под iPhone со следующим функционалом: 1. Запись образца речи. 2. Запись отрывка речи. 3. Сравнение отрывка речи с образцом 4. Визуализация разницы ...
Приложение для SIM карт под WM/Android/iPhone
Приложение под Windows Mobile. Cоздать приложение для SIM карт(GSM).
Опрос BTS, получение данных CellId и Lac. Передавать на серве по SMS или HTTP.
Системы Windows Mobile и/или Android и/или Iphone
Желательно из Минска
Писать в личку
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