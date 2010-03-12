Ищу специалиста в области разработки ПО для мобильных устройств - смартфонов и кпк под управлением symbian, windows mobile и пр. Примерно что нужно: Простое приложение в котором можно просматривать и ...
Функция для приложения для iPhone на Objective-C
Данное приложение должно работать по следующему алгоритму:
Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном
На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом
Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 до 100%
Градиент рисуется сдвигается от синего до красного цвета также в зависимости от Сдвига
Программа должна иметь комментарии
Все Переменные для корректировки длины периода синусоиды, выбора цвета синусоид, выбора цвета градиентов должны быть заданы гденибудь в заголовке
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