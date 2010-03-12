Функция для приложения для iPhone на Objective-C

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки138 просмотров

Данное приложение должно работать по следующему алгоритму:

Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном

На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом

Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 до 100%

Градиент рисуется сдвигается от синего до красного цвета также в зависимости от Сдвига

Программа должна иметь комментарии

Все Переменные для корректировки длины периода синусоиды, выбора цвета синусоид, выбора цвета градиентов должны быть заданы гденибудь в заголовке

15 лет назад
iLDD
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров