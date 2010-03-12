Функция для приложения для iPhone на Objective-C

Данное приложение должно работать по следующему алгоритму:

Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном

На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом

Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 до 100%

Градиент рисуется сдвигается от синего до красного цвета также в зависимости от Сдвига

Программа должна иметь комментарии

Все Переменные для корректировки длины периода синусоиды, выбора цвета синусоид, выбора цвета градиентов должны быть заданы гденибудь в заголовке