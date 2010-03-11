Программа на Simbian

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Нужно написать программу, которая будет делать дозвон на номер и скидывать. И опять делать дозвон и скидывать. И так указанное кол-во раз или пока не остановишь.

15 лет назад
Fen1x
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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