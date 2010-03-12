Исправление глюков в работе QR-ридера

$100
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Закрыт1 заявка131 просмотр

Нужен програмер кто сможет исправить неточности (не всегда распознает QR-кода) в работе существующего java-приложения.

Исправление глюков в работе QR-кода. Есть исходники.

Java
15 лет назад
Mudlik
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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