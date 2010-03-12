Программа для смартфонов - Редактор SMS сообщений

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Ищу специалиста в области разработки ПО для мобильных устройств - смартфонов и кпк под управлением symbian, windows mobile и пр.

Примерно что нужно:

Простое приложение в котором можно просматривать и редактировать SMS сообщения либо выполнять стандартные действия с сообщениями из программы.

15 лет назад
Diller
42 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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