Перенос приложения с Palm OS на iPhone / iTouch

Имеется готовая программа для персонального финансового учета написанаая для Palm OS.

В программе также присутствует кредитный калькулятор, возможность экспорта/импорта БД в CSV формате.

Нужно сделать версию этой программы для iPhone/iTouch. Функционал программы не меняется.

Выбранным кандидатам будет выслано руководство пользователя к текущей программе для более детального ознакомления с проектом.

Просьба вместе с заявкой предоставить портфолио работ выполненных для iPhone (с указанием использованных технологий - native apps или mobile web apps)

Спасибо за внимание.