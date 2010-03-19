Данное приложение должно работать по следующему алгоритму: Отрисовка не на главном экране, а на дополнительном На графике рисуются две одинаковые синусоиды разным цветом Сдвиг по фазе задается в текстовом поле от 0 ...
Перенос приложения с Palm OS на iPhone / iTouch
Имеется готовая программа для персонального финансового учета написанаая для Palm OS.
В программе также присутствует кредитный калькулятор, возможность экспорта/импорта БД в CSV формате.
Нужно сделать версию этой программы для iPhone/iTouch. Функционал программы не меняется.
Выбранным кандидатам будет выслано руководство пользователя к текущей программе для более детального ознакомления с проектом.
Просьба вместе с заявкой предоставить портфолио работ выполненных для iPhone (с указанием использованных технологий - native apps или mobile web apps)
Спасибо за внимание.
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