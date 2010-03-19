Разработка программы для КПК под WM 5, 6

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Программа представляет собой справочник DEF-кодов телефонов. При вводе кода оператора и первых трех цифр номера, показывает информацию.

Надо написать данную программу. Также условие возможность подключения к телефонной книге и вывод той же самой информации по телефонам в записной книге. А также при входящем звонке. База данных есть. Так же должна быть возможность обновления баз данных.

15 лет назад
nebeca
Артем 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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