fortunarust

Максим fortunarust

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ищу сотрудников для выполнения задач (web) на постоянную основу!

  • Доработка фильтра на сайте Битрикс\Bitrix

    $45

    Необходимо доработать фильтр на сайте Битрикс с использованием решения Аспро Максимум. Ожидается реализация функционала, аналогичного представленному на скриншоте. Подробности будут обсуждены с откликнувшимися.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннеры для интернет-магазина

    $20

    На сайте есть баннеры в главном слайдере, рекламный блок и баннеры в виде плиток. Баннер в слайдере состоит из элементов: - Фон - Размер 1920x400. - Активная картинка - Размеры 700x400\400x400 (в ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать лендинг страничку (php+js)

    $5

    Необходимо сделать исключения, или что-то аналогичное. Есть лендинг страничка: https://www.licenziya-mchs.mprofit.ru/ В каждом из отмеченных блоков https://prnt.sc/12kq7ji , располагаются товары. В каждом из блоков, некоторые товары повторяются. Когда пользователь ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать лендинг страничку (php+js)

    $5

    Необходимо сделать исключения, или что-то аналогичное. Есть лендинг страничка: https://www.licenziya-mchs.mprofit.ru/  В каждом из отмеченных блоков https://prnt.sc/12kq7ji , располагаются товары. В каждом из блоков, некоторые товары повторяются. Когда пользователь отмечает ...

    JavaScriptPHP
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад