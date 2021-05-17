fortunarust

Необходимо доработать фильтр на сайте Битрикс с использованием решения Аспро Максимум. Ожидается реализация функционала, аналогичного представленному на скриншоте. Подробности будут обсуждены с откликнувшимися.
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