free-web-

Роман free-web-

 
36 летУкраина/Херсон
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн, верстка, создание сайта на CMS Joomla, WordPress, DLE

Мои услуги:

-дизайн

-верстка HTML 5, CSS 3

-создание сайта на CMS Joomla, WordPress, DLE

WordPressHTMLCSSJoomlaDLE
Портфолио
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#636
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#661
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1877
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4382