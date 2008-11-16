Имеется старая версия open flash chart(движок для постройки графиков, swf, имеются все методы и построки конкретных типов диаграмм), написан на ActionScript3, FlashDevelop в связке с Flex SDK, с этим набором инструментов и далее нужно работать. ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Очень часто приходится экспортировать данные из календаря Outlook в Access, чтобы другие могли импортировать и пользоваться информацией. В outlook'е реализованы пошаговые экспорт/импорт, но это долго, а иногда я забываю сделать всё вовремя - и тогда ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать программу, на C++ или просто на C. Задание следующее: Грамматический анализатор. Написание анализатора, проверяющего произвольный текст на соответствие грамматике, заданной набором форм Бэкуса-Наура. Грамматика и текст загружаются из разных файлов. То есть, грамматика должна выглядеть ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт15 лет назад
В прикрепленном документе написано задание и требования: задание 24. Но надо писать программу именно так как нас учил наш преподаватель, по другому она не принимает. Примеры работы со списками, сортировками у меня есть. Также есть пример ...Базы данных7 заявокЗакрыт15 лет назад
Программа считает нод(Наибольший общий делитель) с двух чисел (числа считывает с двух файлов, duom1.txt , duom2.txt) результат в третим файле.(Его делаем сами) *Нп: duom1.тхт: 2465789541567 duom2.тхт: 846873246285 rez.тхт: 33 * в файле могут быть разные цифры, необизательно ...Системное программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Разработать ПО ОС Unix Разработать программу, по команде пользователя включающую/Отключающую перехват нажатия CTRL-C. в текстовом файле под си юниксовский пишем использую (gcc)Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Все тех. задание в файлеПрикладное ПО16 заявокЗакрыт15 лет назад
Некое ТЗ в прикрепленном файле. Срок до конца декабря.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задание - "Построение реалистичного 3d изображения, с использованием алгоритмов 3d-графики" (алгоритмы, пройденные в курсе Маш графа) Как тема выбрана - 3d модель поселка (домики, деревья и т.п), необходима возможность вращать все это дело, масштабирование. Так ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть маленькая задачка, которую нужно реализовать на Java. Текст следующий: "Входной файл содержит вещественную матрицу А и вектор б Программа должна читать входной файл и выводить в выходной файл произведения А*б,б(в степени Т)*А и б(в степени Т)*А*б Формат входного ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт15 лет назад