ganushak

Андрей ganushak

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Специалист по обмену тематическими ссылками

    Нужен менеджер по тематическому обмену ссылками. Оплата сдельная. Предполагаемый режим работы 1. Поиск тематических сайтов (по Я.Каталогу, поиск по яндексу по заданным ключевым словам и т.д.) с тИЦ &gt;=10 или PR&gt;=1 2. Визуальная проверка, возможен ли тематический обмен ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поиск, структурирование и наполнение инф. сайтов

    Я задаю тему, например "Шторы". Вы ее изучаете и предлагаете вариант структуры информационного сайта на эту тему, например ================================= Виды штор * Австрийские шторы * Классические шторы * Римские шторы * ...

    WordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение объявлений по доскам объявлений (недв.)

    $100

    Необходимо размещение объявлений о продаже земельных участков в Ярославской области на разных порталах и сайтах объявлений по недвижимости. Достаточно подробная инструкция, что и как делать есть. Четыре этапа: поиск мест, где можно разместить объявление - согласование ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разбор html страницы регулярными выражениями

    Требуемые знания для реализации проекта – PHP + базовые знания регулярных выражении. Можно начать их изучать по приложенному коду и http://ru.php.net/manual/en/function.preg-match-all.php с http://wmdn.ru/php/regular-expressions-in-php/. Шаблон решения уже сделан! Скачивайте и адаптируйте к разбору других данных :) ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наш дисконт по шиномонтажу -> форумы автоклубов

    Объем работ 1. Получаете от меня выборку автоклубов по интересам (обычно по марками моделям автомобилей) 2.Смотрите сайт автоклуба на предмет наличия "Дисконтной программы", "Реклама" и т.д. (пример: http://www.nexia-club.ru/forum/board/19.htm ) При наличие такого раздела: 3. Добавляете сайт автоклуба в раздел ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Два баннера 280x100 на тему дизайн, ремонт

    $10

    Нужны два баннера 280x100 Неанимированные. Один - "дизайн интерьера" Второй - "ремонт квартир" Вариант 1 - красивая подходящая фотография + неброская надпись. Вариант 2 - подходящий векторный рисунок + надпись Должны гармонично вписаться в приложенную шапку макета Бюджет 5-10у.е. Оптимальный вариант - показываете ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Подобрать рисунок для сайта

    Нужно найти, подобрать подходящую широкоформатную картинку (рисунок, фотографию) по теме дизайн интерьера. Пример и подробное описание требований в приложении. Если считаете, что знаете подходящую картинку - присылайте в личку ссылку.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-дизайнер на полставки, Москва, офис/дом+офис

    $1000

    Требования. 1. Дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, баннеров. 2. Знание Adobe Photoshop,Illustrator 3. Понимание принципов верстки (сама верстка необязательна, но желательна) 4. Понимание принципов проектирования современных пользовательских веб-интерфейсов (Веб2.0) 5. Желателен опыт создания сопутствующий полиграфической продукции (купоны на скидку, вкладные рекламные ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта под ОсКоммерс с интеграцией макета

    $150

    Нужно разработать дизайн для двух сайтов (интернет-магазинов) на основе ОсКоммерс и интегрирвать данный дизайн в шаблон магазина. Тематика 1: Мебель Тематика 2: Косметика Подробные требования в приложеннных файлах. В заявке не пишите "Сделаю!", а _обязательно_ давайте ссылки на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Комплект баннеров для сайта

    Необходим комплект баннеров для сайта Формат – .gif или анимированный .gif 1. 468x86 2. 120х90 3. 120х60 4. 88x31 – кнопка-баннерик 5. 16x16 для использования как «иконка сайта» (favicon.ico) Подробности – в Приложении 1. В заявке, пожалуйста, давайте прямую ссылку на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конвейерный (поточный) дизайн и верстка макетов

    Конвейерный (поточный) дизайн и верстка сайтов. Нужен простой, но оригинальный дизайн под сайты с последующей нарезкой в HTML (XTML) + CSS. Требуемый уровень дизайна указан в приложении 1 на примерах нескольких сайтов. При удачном сотрудничестве сайтов будет много ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Контент-менеджер, линк-менеджер

    Нужен человек на постоянную удаленную работу. Основное условие - работа по заранее согласованному графику, не менее 4-х часов в день, по рабочим дням. Необходим постоянный доступ в интернет. Основные задачи: 1. Наполнение содержанием сайтов, интернет-магазинов 2. Мониторинг новостей по ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать иконку 16х16 по векторному логотипу

    $5

    Нужно отрисовать по векторному логотипу иконку 16х16, глубина цвета 32. Детализацией можно пожертвовать, но содержание логотипа должно быть понятно. Можно использовать больше двух цветов. Логотип в приложении.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Отрисовать по логотипу иконку 16х16

    $5

    Нужно отрисовать по векторному логотипу иконку 16х16, глубина цвета 32. Детализацией, естественно, нужно пожертвовать, но содержание логотипа должно быть понятно (верхняя часть колонны). Можно использовать больше двух цветов.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка логотипа

    $50

    Есть набросок логотипа. Он нравится.. и не нравится. У дизайнера с которым обычно работаю - творческий кризис в данном направлении. Возможное направление движения: варианты с игрой цветом (отдельные веревки разными цветами) + добавлением текста (knot, knot.ru,...) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка оригинального шрифта

    Нужно разработать шрифт. 33 русских буквы, 28 латинских, знаки препинания. Кто уже делал подобные работы - покажите портфолио, дайте ориентацию по расценкам.

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн и блочная верстка (тема сайта: уборка квартир)

    $20

    Сайт http://www.uborka24.ru/ Логическая структура уже есть, блоки уже размечены и отпозиционированы (см. сайт). Нужно нарисовать тематический дизайн (уборка), нарезать на картинки, в стилевых файлах задать шрифты, размеры, отступы, рамки, фоновые картинки блоков и т.п. Верстку таблицами не предлагайте.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Простой, строгий дизайн сайта под ОсКоммерс

    $100

    Простой, строгий дизайн сайта - магазина. Минимальные требования: хидер, футер, боксы, стили заголовков, текста, ссылок, форм ввода, кнопок ввода. Верстка хидера/футера. Магазин на базе ОсКоммерс. Если знакомы с этой системой - возможно расширение ТЗ на полную интеграцию дизайна в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
flasser
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать иконку 16х16 по векторному логотипу
Сотрудничеством доволен
Работа сделана качественно и в срок
Ответный отзыв
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
9 баллов
10 лет назад
Отрисовать по логотипу иконку 16х16
Спасибо за сотрудничество, все сложилось.
Путем последовательных итераций пришли к нужному результату.
Ответный отзыв
masqnq
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Размещение объявлений по доскам объявлений (недв.)
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, доброжелательность, своевременная оплата. Рекомендую всем!!!
Качественная работа, ответственный подход к делу. Перед выполнением работы - запрос нужных уточнений и выдача своего плана работы, которого в дальнейшем старается придерживаться. Т.е. для заказчика - прозрачные и удобные отношения. Рекомендую.
Ответный отзыв
Stelmi
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Наш дисконт по шиномонтажу -> форумы автоклубов
Андрей в буквальном смысле слова - идеальный заказчик, о котором можно только мечтать любому исполнителю. Максимально четкое задание, корректность, безграничное терпение, ну и конечно своевременная оплата- все просто отлично! Мой респект и наилучшие рекомендации!
Елена качественно и методично выполняет взятую на себя работу. Если требуется делать нечто по контенту сайтов, требующее систематизации, вдумчивого подхода и ответственности - у Елены это замечательно получается.
Ответный отзыв
netler
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Два баннера 280x100 на тему дизайн, ремонт
Все, как и было сказано в условиях. Даже не пришлось оговаривать детали. Быстро и без задержек. Остался доволен сотрудничеством :)