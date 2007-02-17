Нужен менеджер по тематическому обмену ссылками. Оплата сдельная. Предполагаемый режим работы 1. Поиск тематических сайтов (по Я.Каталогу, поиск по яндексу по заданным ключевым словам и т.д.) с тИЦ >=10 или PR>=1 2. Визуальная проверка, возможен ли тематический обмен ...
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Я задаю тему, например "Шторы". Вы ее изучаете и предлагаете вариант структуры информационного сайта на эту тему, например ================================= Виды штор * Австрийские шторы * Классические шторы * Римские шторы * ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо размещение объявлений о продаже земельных участков в Ярославской области на разных порталах и сайтах объявлений по недвижимости. Достаточно подробная инструкция, что и как делать есть. Четыре этапа: поиск мест, где можно разместить объявление - согласование ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуемые знания для реализации проекта – PHP + базовые знания регулярных выражении. Можно начать их изучать по приложенному коду и http://ru.php.net/manual/en/function.preg-match-all.php с http://wmdn.ru/php/regular-expressions-in-php/. Шаблон решения уже сделан! Скачивайте и адаптируйте к разбору других данных :) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Объем работ 1. Получаете от меня выборку автоклубов по интересам (обычно по марками моделям автомобилей) 2.Смотрите сайт автоклуба на предмет наличия "Дисконтной программы", "Реклама" и т.д. (пример: http://www.nexia-club.ru/forum/board/19.htm ) При наличие такого раздела: 3. Добавляете сайт автоклуба в раздел ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Нужны два баннера 280x100 Неанимированные. Один - "дизайн интерьера" Второй - "ремонт квартир" Вариант 1 - красивая подходящая фотография + неброская надпись. Вариант 2 - подходящий векторный рисунок + надпись Должны гармонично вписаться в приложенную шапку макета Бюджет 5-10у.е. Оптимальный вариант - показываете ...Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно найти, подобрать подходящую широкоформатную картинку (рисунок, фотографию) по теме дизайн интерьера. Пример и подробное описание требований в приложении. Если считаете, что знаете подходящую картинку - присылайте в личку ссылку.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требования. 1. Дизайн корпоративных сайтов, интернет-магазинов, баннеров. 2. Знание Adobe Photoshop,Illustrator 3. Понимание принципов верстки (сама верстка необязательна, но желательна) 4. Понимание принципов проектирования современных пользовательских веб-интерфейсов (Веб2.0) 5. Желателен опыт создания сопутствующий полиграфической продукции (купоны на скидку, вкладные рекламные ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужно разработать дизайн для двух сайтов (интернет-магазинов) на основе ОсКоммерс и интегрирвать данный дизайн в шаблон магазина. Тематика 1: Мебель Тематика 2: Косметика Подробные требования в приложеннных файлах. В заявке не пишите "Сделаю!", а _обязательно_ давайте ссылки на ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим комплект баннеров для сайта Формат – .gif или анимированный .gif 1. 468x86 2. 120х90 3. 120х60 4. 88x31 – кнопка-баннерик 5. 16x16 для использования как «иконка сайта» (favicon.ico) Подробности – в Приложении 1. В заявке, пожалуйста, давайте прямую ссылку на ...Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $5
Формулировка задачи и ссылка на исходные файлы - в приложении 1 Отмечайтесь тут что делаете, делайте, сбрасывайте на почту ( указана в задании).Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Конвейерный (поточный) дизайн и верстка сайтов. Нужен простой, но оригинальный дизайн под сайты с последующей нарезкой в HTML (XTML) + CSS. Требуемый уровень дизайна указан в приложении 1 на примерах нескольких сайтов. При удачном сотрудничестве сайтов будет много ...Завершен17 лет назад
Нужен человек на постоянную удаленную работу. Основное условие - работа по заранее согласованному графику, не менее 4-х часов в день, по рабочим дням. Необходим постоянный доступ в интернет. Основные задачи: 1. Наполнение содержанием сайтов, интернет-магазинов 2. Мониторинг новостей по ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $5
Нужно отрисовать по векторному логотипу иконку 16х16, глубина цвета 32. Детализацией можно пожертвовать, но содержание логотипа должно быть понятно. Можно использовать больше двух цветов. Логотип в приложении.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $5
Нужно отрисовать по векторному логотипу иконку 16х16, глубина цвета 32. Детализацией, естественно, нужно пожертвовать, но содержание логотипа должно быть понятно (верхняя часть колонны). Можно использовать больше двух цветов.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Есть набросок логотипа. Он нравится.. и не нравится. У дизайнера с которым обычно работаю - творческий кризис в данном направлении. Возможное направление движения: варианты с игрой цветом (отдельные веревки разными цветами) + добавлением текста (knot, knot.ru,...) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать шрифт. 33 русских буквы, 28 латинских, знаки препинания. Кто уже делал подобные работы - покажите портфолио, дайте ориентацию по расценкам.Прочее1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $20
Сайт http://www.uborka24.ru/ Логическая структура уже есть, блоки уже размечены и отпозиционированы (см. сайт). Нужно нарисовать тематический дизайн (уборка), нарезать на картинки, в стилевых файлах задать шрифты, размеры, отступы, рамки, фоновые картинки блоков и т.п. Верстку таблицами не предлагайте.Завершен18 лет назад
- $100
Простой, строгий дизайн сайта - магазина. Минимальные требования: хидер, футер, боксы, стили заголовков, текста, ссылок, форм ввода, кнопок ввода. Верстка хидера/футера. Магазин на базе ОсКоммерс. Если знакомы с этой системой - возможно расширение ТЗ на полную интеграцию дизайна в ...Завершен18 лет назад